  ನಿರೀಕ್ಷಣಾ‌ ಜಾಮೀನು ರದ್ದು : ಬಿಕ್ಲು ಶಿವ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್‌ಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ

ಬಿಕ್ಲುಶಿವ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡಗಳು ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನಿ ರದ್ದಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಬೈರತಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಗಿದ್ದಾರೆ. ರಹಸ್ಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಜಾಮಿನಿಗೆ ಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.   ಆದರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾಮೀನು ರದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂದು ಏನೆಲ್ಲ ಅಯ್ತು ಅನ್ನೊ ಸ್ಟೊರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 23, 2025, 06:48 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ಬಿಕ್ಲು ಶಿವ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎ 5 ಆರೋಪಿ ಆಗಿರುವ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ರದ್ದಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೈರತಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ರು. ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಇದುವರೆ ಬಸವರಾಜ್ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆರೋಪಿಗಳ ಜೊತೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. 

ಇಬ್ಬರು ಅಂದ್ರೆ A1 ಜಗ್ಗ ಮತ್ತು ಬೈರತಿ ಒಂದೇ ಲೋಕೆಷನ್ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ A20 ಮಲಿಯಾಳಿ ಅಜೀತ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರೋಪಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಬಾರದು. ಕಸ್ಟೋಡಿಯಲ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಷನ್ ಅಗತ್ಯೆವಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿಗಳು ಒಳಸಂಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಪೋಟೊ ಆಧರಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.‌ ಹೀಗಾಗಿ ಜಾಮೀನು ನೀಡದಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು..

ಇನ್ನು ಬಿಕ್ಲು ಶಿವ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬೈರತಿ ಎ5 ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಐಡಿಗೆ ಪ್ರಕರಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುವ ಮೊದಲು ಭಾರತಿನಗರ ಪೊಲೀಸರ ಎದುರು ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸಿಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ರಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಹಾಗು ಕೋಕಾ ಅಳವಡಿಸಿದಾಗಲು ಕೂಡ ಬೈರತಿ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಆರೋಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಸ್ಟೋಡಿಯಲ್ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೈರತಿ ಅವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. 

ಇನ್ನು ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದ ಆಲಿಸಿರುವ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕೋರ್ಟ್ ನೀರಿಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾರ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.. ಹಾಗೆ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಲಿ, ಆ ಮೂಲಕ ಬಿಕ್ಲುಶಿವ ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲಿ ಎನ್ನೊದು ಹಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

