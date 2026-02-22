ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಡಾ. ಚಂದ್ರು ಲಮಾಣಿಯಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಗೆ ಧಮ್ಕಿ! ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಯ್ತು ಕಮೀಷನ್‌ ದಂಧೆ

ಗದಗ : ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಡಾ. ಚಂದ್ರು ಲಮಾಣಿ ಅವರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ವಿಜಯ್ ಪೂಜಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವ ಆಡಿಯೋ ಸಂಭಾಷಣೆ ಈಗ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು, ಅವರ ಪಿಎ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ನಡುವಿನ ಕಮಿಷನ್ ವ್ಯವಹಾರದ ಅಸಲಿ ಮುಖವಾಡ ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕಮಿಷನ್ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ವಿಜಯ್ ಪೂಜಾರ್ ಅವರು ಕೆಲಸ ಬಿಡದಂತೆ ಎಷ್ಟೇ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ, ಶಾಸಕರು ಮಾತ್ರ ಮಣಿದಿಲ್ಲ. "ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೂಡಲೇ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪಿಎಗೆ ಶಾಸಕರು ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಮಿಷನ್ ಹಣ ಕೈ ಸೇರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಮರು ಟೆಂಡರ್ (Re-tender) ಮಾಡುವಂತೆ ಶಾಸಕರು ಹುಕುಂ ಹೊರಡಿಸಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ವಿಜಯ್ ಪೂಜಾರ್, "ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಬಿಲ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಣ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಶಾಸಕರ ಕಾಲು ಹಿಡಿಯದಿದ್ದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಎನ್ನುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಹಣದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಶಾಸಕರು ಮಾತ್ರ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಗದಗನಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಮೂಲಕ ನಾನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ಅಳಲನ್ನು ಕೇಳದ ಶಾಸಕ ಚಂದ್ರು ಲಮಾಣಿ, "ನಿನ್ನಂತವರನ್ನು ನೂರು ಜನ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೀಯಾಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲದೆ, ಆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲು ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. "ಇವನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ" ಎಂದು ಪಿಎಗೆ ಆದೇಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
"ನಾನು ಅಂಥದ್ದೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ" ಎಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ವಿಜಯ್ ಪೂಜಾರ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಶಾಸಕರು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗಿಂತ ಕಮಿಷನ್ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬಂತೆ ವರ್ತಿಸಿರುವ ಶಾಸಕರ ನಡೆಗೆ ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.