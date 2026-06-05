Ajay Singh: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ಶಾಸಕ ಡಾ.ಅಜಯಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡದಿರಲು ಕಲಬುರಗಿಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಮತ್ತು ಯುವ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಎಂ.ಖಜೂರಿ ಅವರು AICC ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜೇವರ್ಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ನಾವು ಡಾ.ಅಜಯಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಸದೀಯ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಎಲ್ ಎ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 46,000 ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಗೆದ್ದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 26,000 ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, 2023ರ ಎಂಎಲ್ಎ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಜೆಪಿ 10,000 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 2023ರ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಾಯಕ ಡಾ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಜಿಯವರ ಸೋಲಿಗೆ ಡಾ.ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ನೇರ ಹೊಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ.ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಹೊಸ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಡಾ. ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದಿರುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.