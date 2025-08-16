English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮಂಜುನಾಥ ಶಾಪದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗೋದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ: ಶಾಸಕ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ

ಮುಸುಕ ಧಾರಿ ಅನ್ನೋ ಹೊಸ ನಾಟಕ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಂಗಾವತಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Aug 16, 2025, 11:14 PM IST
  • ಮಂಜುನಾಥ ಶಾಪದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗೋದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ
  • ಮುಸುಕ ಧಾರಿ ಅನ್ನೋ ಹೊಸ ನಾಟಕ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
  • ಗಂಗಾವತಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿಕೆ

ಕೊಪ್ಪಳ: ಮಂಜುನಾಥ ಶಾಪದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗೋದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಸಮೀರ್ ಅನ್ನೋ ಯುವಕನ  ಜೊತೆ ಕೆಲವರು ಸೇರಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬಾಹುಬಲಿ ತಪ್ಪಲಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸುಕ ಧಾರಿ ಅನ್ನೋ ಹೊಸ ನಾಟಕ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಂಗಾವತಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಹುಬಲಿ ತಪ್ಪಲಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿರೋ ಕಾರಣ ಸರಕಾರ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗೋದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ‌ ಇಲ್ಲ. ಮಂಜುನಾಥನ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಡೋಕೆ ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂಗಳ ಸಂಭಂದಪಟ್ಟ ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸಲು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಂಜುನಾಥನ ಶಾಪ ತಟ್ಟತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಲಬುರಗಿಯ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನದ 8ನೇ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶರಣಬಸವಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ

ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಪವಾದ ತಪ್ಪಿಸಲು SIT ರಚನೆ ಮಾಡದೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಅರ್ಥಹೀನ ಹೇಳಿಕೆ. ಈಗಾಲಾದರೂ ಕೈ ಮೀರಿಲ್ಲ SIT ಬಂದ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ಕಾರ ಮಂಜುನಾಥನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ಮಂಜುನಾಥ ನಾವ ತಪ್ಪೆಸಿಗೆದ್ದಿವೆ ಎಂದರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಪದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ದೈವದ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆ ಮೇಲೂ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ತಪ್ಪು ಅರಿವಾಗಿದೆ. ಮಂಜುನಾಥನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಂಜುನಾಥನ ಶಾಪ ಸರ್ಕಾರದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬರತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಪಪ್ರಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ: ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾ‌ರ್ ಖಡಕ್‌ ವಾರ್ನಿಂಗ್

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Dharmasthala caseMLA Janardhana Reddydharmasthala

