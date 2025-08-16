ಮಂಜುನಾಥ ಶಾಪದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗೋದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ: ಶಾಸಕ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ

ಕೊಪ್ಪಳ: ಮಂಜುನಾಥ ಶಾಪದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗೋದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಸಮೀರ್ ಅನ್ನೋ ಯುವಕನ ಜೊತೆ ಕೆಲವರು ಸೇರಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬಾಹುಬಲಿ ತಪ್ಪಲಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸುಕ ಧಾರಿ ಅನ್ನೋ ಹೊಸ ನಾಟಕ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಂಗಾವತಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಹುಬಲಿ ತಪ್ಪಲಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿರೋ ಕಾರಣ ಸರಕಾರ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗೋದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಮಂಜುನಾಥನ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಡೋಕೆ ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂಗಳ ಸಂಭಂದಪಟ್ಟ ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸಲು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಂಜುನಾಥನ ಶಾಪ ತಟ್ಟತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಪವಾದ ತಪ್ಪಿಸಲು SIT ರಚನೆ ಮಾಡದೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಅರ್ಥಹೀನ ಹೇಳಿಕೆ. ಈಗಾಲಾದರೂ ಕೈ ಮೀರಿಲ್ಲ SIT ಬಂದ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ಕಾರ ಮಂಜುನಾಥನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ಮಂಜುನಾಥ ನಾವ ತಪ್ಪೆಸಿಗೆದ್ದಿವೆ ಎಂದರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಪದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ದೈವದ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆ ಮೇಲೂ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ತಪ್ಪು ಅರಿವಾಗಿದೆ. ಮಂಜುನಾಥನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಂಜುನಾಥನ ಶಾಪ ಸರ್ಕಾರದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬರತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
