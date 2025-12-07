English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ನಾ ಡ್ರೈವರ್ ನಿ ನನ್ನ ಲವರ್ ಸಾಂಗ್ ಗೆ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಿದ ಶಾಸಕ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ..!

'ನಾ ಡ್ರೈವರ್ ನಿ ನನ್ನ ಲವರ್' ಸಾಂಗ್ ಗೆ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಿದ ಶಾಸಕ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ..!

ಇಳಕಲ್ ನಗರದ ವೀರಮಣಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಇಳಕಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 7, 2025, 05:10 PM IST
  • ಪತ್ನಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಪಂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವೀಣಾ ಕಾಶಪ್ಪನವರ ಜೊತೆ ಸ್ಟೆಪ್
  • ನಾ ಡ್ರೈವರ್ ನಿ ನನ್ನ ಲವರ್ ಸಾಂಗ್ ಗೆ ಪತ್ನಿ ಜೊಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಿದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ
  • ಇಳಕಲ್‌ ‌ನಗರದ ವೀರಮಣಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ವೇದಿಕೆ‌ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್

'ನಾ ಡ್ರೈವರ್ ನಿ ನನ್ನ ಲವರ್' ಸಾಂಗ್ ಗೆ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಿದ ಶಾಸಕ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ..!

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಹುನಗುಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವೀಣಾ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್ ಜೊತೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಇಳಕಲ್ ನಗರದ ವೀರಮಣಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಇಳಕಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.ಜನಪ್ರಿಯ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಹಾಡಾದ “ನಾ ಡ್ರೈವರ್ ನೀ ನನ್ನ ಲವರ್” ಹಾಡಿಗೆ ಶಾಸಕರು ಪತ್ನಿಯ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ  ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದು, ಶಾಸಕರ ಈ ಉತ್ಸಾಹದ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನೇಕರು ಬಗೆ ಬಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Vijayananda KashappanavarViral Videoವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ

