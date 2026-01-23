ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಫಿಯಾ.. ಐಪಿಎಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸವಾಲಾದ ಜೈಲು ಸುಧಾರಣೆ

ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನ ರಾಜಾತಿಥ್ಯ ವೀಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದು,ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು.ಇದೇ ಪ್ರಕರಣ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಲೆದಂಡಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಜೈಲು ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕವಾದಗಿನಿಂದ ಜೈಲಿನ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರು ಮೊಬೈಲ್ ಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕೋದೆ ಹರಸಾಹಸವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ಹೌದು,ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಮುಖ್ಯ ಜೈಲು ಅಧೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂಶುಕುಮಾರ್ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದು,ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಹರಸಾಹಸವನ್ನೇ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು,ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬ್ಯಾರಕ್ ನಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರು ಜೈಲಿನೊಳಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ.ಮೊಬೈಲ್ ಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹರಸಾಹಸ ಪಡ್ತಾಇದ್ದು, ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಿದೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಕ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ.
ಇನ್ನು ಕಳೆದ ಮಂಗಳವಾರ ಜೈಲು ಪ್ರಭಾಕರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಕರ್ಣ ಬಿ ಕ್ಷೆತ್ರಿ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಾಹಾರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆ ಜೈಲಿನ ಬ್ಯಾರಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ , ಈ ವೇಳೆ ಟವರ್ 1 ರಲ್ಲಿ ರೈಡ್ ಮಾಡಿರುವ ಜೈಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಟವರ್ 1 ರ 3 ನೇ ಬ್ಯಾರಕ್ ನ 6 ನೇ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ 6 ಮೊಬೈಲ್, 6 ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ,1 ಚಾರ್ಜರ್,ಸೇರಿದಂತೆ 3 ಚಾಕು ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ.ಇನ್ನು ಬುಧವಾರ ಮತ್ತೆ ಟವರ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಟವರ್ 1 ರ 9 ನೇ ಬ್ಯಾರಕ್ ನ ಹೊರ ಆವರಣದ ಶೌಚಾಲಯದ ಕಲ್ಲಿನ ಅಡಿಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದ 2 ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಭಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಕರ್ಣ ಬಿ ಕ್ಷೆತ್ರಿ ರವರಿಂದ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು
ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ .
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಶತಾಯಗತಾಯ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲೇಬೇಕೆಂದು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿರುವ ಅಂಶುಕುಮಾರ್ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತಾ ಬಿಡಿತ್ತೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ,ಮೊಬೈಲ್ ಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಪಣತೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಭಾರ ಅಧೀಕ್ಷ ಕರ್ಣ ಬಿ ಕ್ಷತ್ರ ರವರು ಜೈಲಿನ ಒಳಗೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಗಳು ಸಿಗುತ್ತಲೆ ಇವೆ , ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಇನ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.