English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಫಿಯಾ.. ಐಪಿಎಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸವಾಲಾದ ಜೈಲು ಸುಧಾರಣೆ

ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಫಿಯಾ.. ಐಪಿಎಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸವಾಲಾದ ಜೈಲು ಸುಧಾರಣೆ

ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನ ರಾಜಾತಿಥ್ಯ ವೀಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದು,ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು.ಇದೇ ಪ್ರಕರಣ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಲೆದಂಡಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಜೈಲು ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕವಾದಗಿನಿಂದ ಜೈಲಿನ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ‌. ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರು ಮೊಬೈಲ್ ಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕೋದೆ ಹರಸಾಹಸವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 23, 2026, 05:35 PM IST
  • ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಮುಖ್ಯ ಜೈಲು ಅಧೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂಶುಕುಮಾರ್ ನೇಮಕ
  • ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಹರಸಾಹಸವನ್ನೇ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

BBK 12 : ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌! ಸಿಕ್ಕಾಯ್ತು ಕ್ಲ್ಯಾರಿಟಿ
camera icon6
Bigg Boss Winner Gilli
BBK 12 : ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌! ಸಿಕ್ಕಾಯ್ತು ಕ್ಲ್ಯಾರಿಟಿ
ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ: 5 ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌.. ತ್ರಿಬಲ್‌ ಲಾಭ
camera icon6
Mangal Gochar
ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ: 5 ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌.. ತ್ರಿಬಲ್‌ ಲಾಭ
ಸೂರ್ಯ-ಮಂಗಳ ಸಂಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಯೋಗವೇ ಒಲಿಯಲಿದೆ
camera icon7
Sun-Mars conjunction
ಸೂರ್ಯ-ಮಂಗಳ ಸಂಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಯೋಗವೇ ಒಲಿಯಲಿದೆ
BBK 12: &quot;ನಾನೇ ವಿನ್ನರ್‌ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು&quot; ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸೆಕೆಂಡ್‌ ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್‌ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌
camera icon6
Ashwini Gowda
BBK 12: "ನಾನೇ ವಿನ್ನರ್‌ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು" ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸೆಕೆಂಡ್‌ ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್‌ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌
ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಫಿಯಾ.. ಐಪಿಎಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸವಾಲಾದ ಜೈಲು ಸುಧಾರಣೆ

ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನ ರಾಜಾತಿಥ್ಯ ವೀಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದು,ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು.ಇದೇ ಪ್ರಕರಣ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಲೆದಂಡಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಜೈಲು ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕವಾದಗಿನಿಂದ ಜೈಲಿನ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ‌. ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರು ಮೊಬೈಲ್ ಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕೋದೆ ಹರಸಾಹಸವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದು,ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಮುಖ್ಯ ಜೈಲು ಅಧೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂಶುಕುಮಾರ್ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದು,ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಹರಸಾಹಸವನ್ನೇ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು,ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬ್ಯಾರಕ್ ನಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರು ಜೈಲಿನೊಳಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ.ಮೊಬೈಲ್ ಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹರಸಾಹಸ ಪಡ್ತಾಇದ್ದು, ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಿದೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಕ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ.

ಇನ್ನು ಕಳೆದ ಮಂಗಳವಾರ ಜೈಲು ಪ್ರಭಾಕರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಕರ್ಣ ಬಿ ಕ್ಷೆತ್ರಿ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಾಹಾರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆ ಜೈಲಿನ ಬ್ಯಾರಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ , ಈ ವೇಳೆ ಟವರ್ 1 ರಲ್ಲಿ ರೈಡ್ ಮಾಡಿರುವ ಜೈಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಟವರ್ 1 ರ 3 ನೇ ಬ್ಯಾರಕ್ ನ 6 ನೇ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ 6 ಮೊಬೈಲ್, 6 ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ,1 ಚಾರ್ಜರ್,ಸೇರಿದಂತೆ 3 ಚಾಕು ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ.ಇನ್ನು ಬುಧವಾರ ಮತ್ತೆ ಟವರ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಟವರ್ 1 ರ 9 ನೇ ಬ್ಯಾರಕ್ ನ ಹೊರ ಆವರಣದ ಶೌಚಾಲಯದ ಕಲ್ಲಿನ ಅಡಿಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದ 2 ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಭಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಕರ್ಣ ಬಿ ಕ್ಷೆತ್ರಿ ರವರಿಂದ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು
ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ .

ಒಟ್ನಲ್ಲಿ  ಶತಾಯಗತಾಯ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲೇಬೇಕೆಂದು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿರುವ ಅಂಶುಕುಮಾರ್ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತಾ ಬಿಡಿತ್ತೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ,ಮೊಬೈಲ್ ಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಪಣತೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಭಾರ ಅಧೀಕ್ಷ ಕರ್ಣ ಬಿ ಕ್ಷತ್ರ ರವರು ಜೈಲಿನ ಒಳಗೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಗಳು ಸಿಗುತ್ತಲೆ ಇವೆ , ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಇನ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

...Read More

Parappana Agrahara Jail

Trending News