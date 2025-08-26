ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೀತ ಪದ್ದತಿಯ ಕರಾಳ ಕಥೆ

Anekal: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಗರಿ, ಪ್ರಗತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಹಚ್ಚುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ "ಜೀತ ಪದ್ದತಿ" ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಚರಣೆಯಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಹೋಬಳಿಯ ಉಪ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ತಿ ಎನ್ಜಿಒ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಜೀತದಾಳುಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ.
ಜೀತದಾಳುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ದಾರಿ
ತೆಲಂಗಾಣದ ವನಪರ್ತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೂಬ್ ಎಂಬ ಸಬ್ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಒಟ್ಟು 35 ಮಂದಿಯನ್ನು ಕರೆತಂದು, ಅವರಲ್ಲಿ 7 ಮಂದಿ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಗೂಂಜೂರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಇವರನ್ನು RNS Infrastructures Company ಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವ ರಾಮನಾಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರದ್ದು.
ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 8 ಮಂದಿಯನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಜೀತದಾಳುಗಳ ಜೀವನದ ದುಃಸ್ಥಿತಿ
ಒಂದು ದಂಪತಿಯನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ದುಡಿಸಲು ಯಾಕೂಬ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದ. ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಾಂಡ್ ಬರೆಸಿಕೊಂಡು, ಕೆಲಸ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಾದರೆ 1 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಲವಂತ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮನೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು, ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ, ಹೊಡೆದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹೀನ ಕೃತ್ಯವೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ
ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಲೆತಗ್ಗಿಸುವ ವಾಸ್ತವ
ವಿದ್ಯಾವಂತರು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಇಂಥ ಅಮಾನುಷ ಪದ್ಧತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಲೆತಗ್ಗಿಸುವ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಗತಿಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲೂ ಶೋಷಣೆಯ ಕತ್ತಲೆ ಆವರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.