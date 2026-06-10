ಬೆಂಗಳೂರು: ನನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನಡುವಿನ ಒಡನಾಟ ಕೇವಲ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಅದನ್ನೂ ಮೀರಿದ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧ," ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ವರಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೈತಪ್ಪಿರುವ ಕುರಿತು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹತ್ತಾರು ಚರ್ಚೆಗಳು ಹಾಗೂ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡಗೌಡರು ನೇರವಾಗಿಯೇ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ದೇವೇಗೌಡರು, "ನಾನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದು 7 ದಶಕಗಳಾಗಿವೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನಪರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಯಾರನ್ನೂ ಭೇಟಿಯಾಗದೆ ನೇರವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯನಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ವ್ಯಾಮೋಹವೇನಾದರೂ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ," ಎಂದು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನುಡಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದ ದೇವೇಗೌಡರು, "ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ, ನಾವು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾತು ಸತ್ಯ. ಮೈತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಒಂದು ಸೀಟು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಕೇವಲ 18 ಜನ ಶಾಸಕರಿರುವಾಗ ನಾವು ಯಾಕೆ ಆ ಸೀಟನ್ನು ಕೇಳಲು ಹೋಗಬೇಕು? ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದೇಶದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ," ಎಂದರು.
ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೂ ಮೋದಿಯವರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇರಲಿದೆ
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ನೆನೆದ ಗೌಡರು, "2014ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಎನ್ಡಿಎ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಮೋದಿ ಪಿಎಂ ಆದ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ಭೇಟಿಯಾಯಿತು.ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಮೋದಿಯವರ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅವರ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ನಾನು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವಿದ್ದರೂ ನಾನು ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಪತ್ರ ಬರೆಯಬಹುದು. ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟದವರೆಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸೀಟಿನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಕಮಲ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದರು.