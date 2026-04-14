ನಾಳೆ ಮಂಡ್ಯಗೆ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ.. ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ಪೇಟ ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ

Modi visit mandya: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಸಕ್ಕರೆ ನಾಡು ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಂಡ್ಯಗೆ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು,ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸಕಲ ತಯಾರಿ ನಡೆದಿದೆ..   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 14, 2026, 01:56 PM IST
  • ನಾಲ್ವಡಿ ಒಡೆಯರ್‌ ಮಾದರಿಯ ಪೇಟ ಗಿಫ್ಟ್‌
  • ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ನಾಡಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಭೇಟಿ

16ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಗಾಯನ, ಅಕ್ಕನ ಜೊತೆಯೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ.. 20 ಭಾಷೆ, 12000 ಹಾಡುಗಳು, ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದೇ ಬಿಟ್ಟರು ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ!
16ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಗಾಯನ, ಅಕ್ಕನ ಜೊತೆಯೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ.. 20 ಭಾಷೆ, 12000 ಹಾಡುಗಳು, ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದೇ ಬಿಟ್ಟರು ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ!
ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ಗೆ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ​ಗಗನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ!... ಕಿರಣ್‌ ರಾಜ್ ಫುಲ್ ಶಾಕ್‌
Karna serial new entry Arjun
ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ಗೆ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ​ಗಗನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ!... ಕಿರಣ್‌ ರಾಜ್ ಫುಲ್ ಶಾಕ್‌
19 ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ MS ಧೋನಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ.. ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೇವಲ 12 ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್!
19 ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ MS ಧೋನಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ.. ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೇವಲ 12 ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್!
ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ನಾಚಿನೀರಾಗುವಂತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ ಚಹಾಲ್!.. ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ
Yuzvendra Chahal
ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ನಾಚಿನೀರಾಗುವಂತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ ಚಹಾಲ್!.. ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ
Modi visit mandya: ಸಕ್ಕರೆ ನಾಡು ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ನಾಳೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್‌10 ರಿಂದ 12ರವರೆಗೆ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ ಇದ ಅಂಗವಾಗಿ ಭೈರವೈಕ್ಯ ಮಂದಿರದ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್‌ 15 ರಂದು ಭೈರವೈಕ್ಯ ಮಂದಿರವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

 ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ರಂದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕುಮಾರ ಅವರು ಅಗತ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಟ್ವಿಸ್ಟ್!.. ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ!

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಗುರು ಭೈರವೈಕ್ಯ ಮಂದಿರ (ಗದ್ದುಗೆ) ಮತ್ತು ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ, ಬಿಜಿಎಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ 1,800 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವೊಂದಿರುವ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಏ.15 ರಂದು (ನಾಳೆ) ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ 80 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಭೈರವೈಕ್ಯ ಮಂದಿರನ್ನು ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏ.10 ರಿಂದ 12ರ ವರೆಗೆ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಕಾರ‍್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಭೈರವೈಕ್ಯ ಮಂದಿರದ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಮಹೋತ್ಸವವೂ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಏ.15 ರಂದು ಭೈರವೈಕ್ಯ ಮಂದಿರವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಠ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಂದಿರ ಇದೀಗ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸಕ್ಕರೆ ನಾಡು ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆಯೊಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶ್ರೀ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್‌ ಅವರು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಾದರಿಯ ಪೇಟವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ ಬನಾರಸ್‌ ಸೀರ್‌ ಮೋಲ್ಡ್‌ ಬಳಸಿ ಪೇಟ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
 
ಈ ಪೇಟವೂ ಕಲಾವಿದ ನಂದನ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಅವರು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್‌ ಅವರು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಾದರಿಯ ಪೇಟ ಇದ್ದಾಗಿದೆ. ಕೆಂಪು ವರ್ಣದ ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೇ, ಬನಾರಸ್‌ ಸಾಫ್ಟ್‌ ಸಿಲ್ಕ್‌ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಡಬೇರುಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಎರಡೂಕಡೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸುಂದರವಾದ ಪೇಟ ತಯಾರಿಸಲು ನಂದನ್‌ ಸಿಂಗ್‌ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರೇ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಿದ್ದರಾಗಿ, ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರ!

