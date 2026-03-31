ದಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು, ಟೋಪಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡವರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲ : ನಲಪಾಡ್‌

ದಾವಣಗೆರೆ: ಖಾದರ್ ಆದಿಲ್ ಬಾಷಾ ಅವರ ಮನವೊಲಿಸಲು ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ನಲಪಾಡ್, ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಆದರೆ, ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ಖಾದರ್ ಬಾಷಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ನಲಪಾಡ್ ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಸುಂಕ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳಿದರು.. ಈ ವೇಳೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಹಜ, ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವೇ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಿರುದ್ಧ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಇಮ್ರಾನ್ ಬಾಷಾ ಆಕ್ರೋಶ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ನಲಪಾಡ್, ಅವನ್ಯಾವ್ರಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್? ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೇ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗೆ ತಲೆಕೊಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟ..! ಕಂಗಾಲಾದ ಜನರು, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ವಿಯೊಬ್ಬರು "ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮತ ಹಾಕಬೇಡಿ" ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಯಾರವರು? ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? ಕೇವಲ ದಾಡಿ ಬೆಳೆಸಿ, ಟೋಪಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡವರೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಮುಸಲ್ಮಾನರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜವನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಯಾರೂ ಮಾಡಬಾರದು, ಎಂದರು.
ಅಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಬೇಸರ ಇರುವುದು ನಿಜ, ಅದು ಚುನಾವಣೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೀರಬಹುದು. ಆದರೆ, ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವೇ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಲಪಾಡ್ ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.