  • 7 ಕೋಟಿ ರಾಬರಿ ಪ್ರಕರಣ : ಪೊಲೀಸರ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಿ ಸಿನಿಮೀಯ ರೀತಿ ಪರಾರಿ, ಇಬ್ಬರು ವಶಕ್ಕೆ? 

7 ಕೋಟಿ ರಾಬರಿ ಪ್ರಕರಣ : ಪೊಲೀಸರ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಿ ಸಿನಿಮೀಯ ರೀತಿ ಪರಾರಿ, ಇಬ್ಬರು ವಶಕ್ಕೆ? 

ನಿನ್ನೆ ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ನಡೆದ ಏಳು ಕೋಟಿ ರಾಬರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ರ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿತ್ತು. ಕಮಿಷನರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒಂದೇ ಕೇಸ್‌ನ ಬೆನ್ನು ಬೀಳುವಂತಾಗಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸ್ರನ್ನ ಯಾಮಾರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಖದೀಮರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸ್ರು 24 ಗಂಟೆ ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹುಡುಕಾಡಿ ಕೊನೆಗೂ ಕೇಸ್ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.. ಇತ್ತ CMS ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೂ ಪೊಲೀಸ್ರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 20, 2025, 10:16 PM IST
    • ಪಕ್ಕಾ ಪ್ಲಾನ್, ಮೂರು ಟೀಂ, ಪೊಲೀಸ್ರೇ ಫೂಲ್‌..!
    • ಕೊನೆಗೂ ಇಬ್ಬರು ಅರೆಸ್ಟ್, ಇನೋವಾ ಸಮೇತ ಬಂಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ರು..
    • CMS ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೂ ಪೊಲೀಸ್ರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು : ನಿನ್ನೆ ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಏಳು ಕೋಟಿ ರಾಬರಿ ಕೇಸ್ ಪೊಲೀಸ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಖದೀಮರು ಮೂರು ವಾಹನಗಳು, ಒಂದು ಗಂಟೆ ವಿಚಾರ ಹೊರ ಬರದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಇರೋ ವಾಹನ ಪಾಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮೆಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ರನ್ನೇ ಯಾಮಾರಿಸಿದ್ರು. ಪೊಲೀಸ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದ ರಾಬರಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ 24 ಗಂಟೆ ಪೊಲೀಸ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ರಾಬರ್ಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿತ್ತು..

ನಿನ್ನೆ ರಾಬರಿ ಆಗಿರೋ ವಿಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇ ಲೇಟು. ಗೊತ್ತಾದಮೇಲೂ ಪೊಲೀಸ್ರು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ತನಿಖೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನಾದ್ರೂ ಬೇಗ ಹಿಡಿಬೋದಿತ್ತು.. ಆದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಪೊಲೀಸ್ರು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆರೋಪಿಗಳು ಪ್ಲಾನ್ ನಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಜಂಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು, ಹದಿನೆಂಟು ಜನ ಡಿಸಿಪಿಗಳು, 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಸಿಪಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗಳು ಸೇರಿ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಒಂದೇ ಕೇಸ್ ನ ಬೆನ್ನು ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅಂದು ಹಣವಿಲ್ಲದೇ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಈಕೆ.. ಇಂದು 3 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 5 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆವ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!

ಅಂದ್ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ರು ಯಡವಿದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಾಗಲೇ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗ್ಲಿ ಅಂತಾ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದು. ಪೊಲೀಸ್ರ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದ ರಾಬರ್ಸ್ ಟೀಂ, ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರು ವಾಹನ ಬಳಸಿ ಪೊಲೀಸ್ರನ್ನ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸರಿಯಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:36ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಬರಿ CMS ವ್ಯಾನ್ ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿ ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್ ನ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ 12:36ಕ್ಕೆ ಏಳು ಕೋಟಿ ಹನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷ ನಗದು ಇನೋವಾ ಮೂಲಕ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿತ್ತು. 

ವಿಚಾರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತಾ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಖತರ್ನಾಕ್ ಟೀಂ ಜೆನ್ ಕಾರು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಗನಾರ್ ಕಾರು ಬಳಸಿ ಇನೋವಾ ಕಾರು ಸಿಟಿ ಹೊರವಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ CMS ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಭಟ್ಟರಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಸಿಟಿ ದಾಟಿದ್ದ ಇನೋವಾ ಕಾರಿನ‌ ಟೀಂ 1 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಇನ್ನೆರಡು ಕಾರಿನ ಟೀಂಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ CMS ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಸಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಬರ್ಸ್, ಇನೋವಾ ಸಿಟಿ ದಾಟಿದ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡಲೇ CMS ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಉಳಿದ ಎರಡು ಟೀಂ ಕೂಡ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಾಲದ ವಿಚಾರ.. ಸೊಸೆಯ ಜೀವವನ್ನೇ ತೆಗೆದ ಮಾವನ ಬಂಧನ! 

ನಂತರ 1:16ಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಪಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದ CMS ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ರೂ ಪೊಲೀಸ್ರು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ 2ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ. 1:16ಕ್ಕೆ ದೂರು ಬಂದಿದ್ರೂ 2:20 ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೂಲಕ ಅಲರ್ಟ್ ಮೆಸೆಜ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಆರೋಪಿಗಳು ಎಸ್ಕೇಪ್‌ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೂ ಪೊಲೀಸ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಬರೀ ಇನೋವಾ ಕಾರನ್ನ. ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಎರಡು ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದವರೂ ಎಸ್ಕೇಪ್‌ ಆಗಿದ್ರು.

ನಂತರ ರಾಬರ್ಸ್ ನ ಹಿಡಿಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಟೀಂ ಸದ್ಯ ಸಿಟಿ ಹಾಗೂ ಸಿಟಿಯ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ರು. 100 ರಿಂದ150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಂಧ್ರದ ಚಿತ್ತೂರು ಹಾಗೂ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಿರೋ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಚಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಇನೋವಾ ಕಾರು ಸಮೇತ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಪೊಲೀಸ್ರ ತಂಡ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮಾಹಿತಿ ಅನ್ವಯ ಉಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅಂದು ಹಣವಿಲ್ಲದೇ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಈಕೆ.. ಇಂದು 3 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 5 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆವ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!

ಈ ನಡುವೆ ಹಣವನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ತಿದ್ದಂತಹ CMS ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಮಾನ ಮೂಡ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಟೈಮ್ ನಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಅವ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಅವ್ರ ವರ್ತನೆ ಹೇಗಿತ್ತು..? ಹೀಗೆ ಹಲವು ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

