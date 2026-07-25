/ಮಳೆ ಅಭಾವ: ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ! ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ವೈಫಲ್ಯ ಇದೀಗ ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಮಳೆ ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬಳಸುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಆಕಾಶದೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೇಬಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಡೆತ ಒಂದೆಡೆ ಆದರೆ, ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬಳಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಅಕ್ಕಿ, ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಕೂಡ ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಯಾವ ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ..
ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿದ್ದು ಭತ್ತ, ಕಬ್ಬು, ಉದ್ದು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಮಳೆ ಅಭಾವ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಅದರ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ದರ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾದಷ್ಟೂ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಮಳೆ ತಕ್ಷಣ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟದ ಆತಂಕ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಭೀತಿಯೂ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮಳೆ ಬಾರದೇ ಇದ್ದರೆ ಹೊಲ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಮನೆಯ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಲೆಕ್ಕವೂ ಒಣಗಲಿದೆ.
ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ... ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಹೊರೆ..!
ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ರೈತರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆಯ ಕಾರ್ಮೋಡ ಕವಿದಿದ್ದು ರೈತರ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಬೆಲೆ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಬೆಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಅದರ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರೇ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಹೊಸ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ:-
ಅಕ್ಕಿ (ಸ್ಟೀಮ್):
ಹಳೆ ದರ - ₹ 45
ಹೊಸ ದರ - ₹ 60
ರಿಟೇಲ್ ದರ - ₹ 65
ಕೊಲಂ ರೈಸ್:
ಹಳೆ ದರ - ₹ 66
ಹೊಸ ದರ - ₹ 80
ರಿಟೇಲ್ ದರ - ₹ 85
ರಾ ರೈಸ್:
ಹಳೆ ದರ - ₹ 65
ಹೊಸ ದರ - ₹ 80
ರಿಟೇಲ್ ದರ - ₹ 85
ಜೀರಾ:
ಹಳೆ ದರ - ₹ 110
ಹೊಸ ದರ - ₹ 205
ರಿಟೇಲ್ ದರ - ₹ 220
ತೊಗರಿಬೇಳೆ:
ಹಳೆ ದರ - ₹ 105
ಹೊಸ ದರ - ₹ 115
ರಿಟೇಲ್ ದರ - ₹ 125
ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ:
ಹಳೆ ದರ - ₹ 132
ಹೊಸ ದರ - ₹ 145
ರಿಟೇಲ್ ದರ - ₹ 170
ಹೆಸರು ಬೇಳೆ:
ಹಳೆ ದರ - ₹ 94
ಹೊಸ ದರ - ₹ 105
ರಿಟೇಲ್ ದರ - ₹ 116
ಶೇಂಗಾ/ ಕಡಲೆಬೀಜ:
ಹಳೆ ದರ - ₹ 145
ಹೊಸ ದರ - ₹ 160
ರಿಟೇಲ್ ದರ - ₹ 185ವರೆಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.