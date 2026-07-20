/ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಚುರುಕುಗೊಂಡ ಮುಂಗಾರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಾಶಯಗಳ ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟಿದೆ?

ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಆರ್ಎಸ್, ಕಬಿನಿ, ಆಲಮಟ್ಟಿ, ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ, ಘಟಪ್ರಭಾ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳ ಒಳ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ..
ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ ಹರಿವು ಎಷ್ಟಿದೆ ಹಾಗೂ ಹೊರ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ..
ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಜಲಾಶಯ:
ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಜಲಾಶಯದ ಇಂದಿನ ಮಟ್ಟ 92.80 ಅಡಿ ಆಗಿದ್ದು, 1,085 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು 1,582 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ:
ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದ ಮಟ್ಟ 2,271.39 ಅಡಿ, ಒಳಹರಿವು 1,359 ಕ್ಯುಸೆಕ್, ಹೊರಹರಿವು 500 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ಆಗಿದೆ.
ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯ:
ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯದ ಮಟ್ಟ 2,904.18 ಅಡಿ, ಒಳಹರಿವು 1,479 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯ:
ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯದ ಮಟ್ಟ 850.22 ಅಡಿ, ಒಳಹರಿವು 2,738 ಕ್ಯುಸೆಕ್.
ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯ:
ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 56,161 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, 15,000 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ಇದೆ.
ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯ:
ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ 14,183 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು, 5,138 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಘಟಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯ:
ಘಟಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ 11,141 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಸೂಪಾ ಜಲಾಶಯ:
ಸೂಪಾ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ 15,552 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಇದೆ.
ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ:
ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ 1,137 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಇದ್ದು, 3,493 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ನೀರು ಹೊರಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ:
ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ 2,478 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮಲಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯ:
ಮಲಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು ಹೊರಹರಿವು ತಲಾ 194 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ಇದೆ.
ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯ:
ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯದ ಮಟ್ಟ 488.71 ಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಐದು ದಿನ ಭಾರೀ ಮಳೆ:
ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ, ಮಲೆನಾಡು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
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