Karnataka Rain: ಜೂನ್ 24ರಂದು ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗಗಳಲಗಲಿ ನೈಋತ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಮಾರುತ ಚುರುಕುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ..
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆರ್ಭಟ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ
ಕರಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಾಲ್ಗೋಳಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 77.5 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಂಗಲೂರಿನಲ್ಲಿ 75 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ ದಾಖಲು
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂಬದಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ 72 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಳಭಾಗ್ನಲ್ಲಿ 70 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ
ಬ್ರಹ್ಮಾವರ (ಉಡುಪಿ)ನಲ್ಲಿ 33 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ ದಾಖಲು
ಆಗುಂಬೆ (ಶಿವಮೊಗ್ಗ)ಯಲ್ಲಿ 27.5 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ
ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು (ಕೊಡಗು)ದಲ್ಲಿ 19.5 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ
ಕೆವಿಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 17.5 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ
ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 16.5 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ
ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 11.6 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ
ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 10 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ
ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ 8.5 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ ದಾಖಲು
ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ 7 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ
ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ 5.9 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ
ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ 4.8 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ
ಶಿರಸಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 4 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ
ಗದಗದಲ್ಲಿ 2.6 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ
ಹಾಸನದಲ್ಲಿ 2 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ ದಾಖಲು
ಇರ್ವಕ್ಕಿ, ನವುಲೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 2.5 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ
ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಹಾಗೂ ಹುಳಿಕೋಟಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 1 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ
ಇತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಹಾಗೂ ಎಚ್ಎಎಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡಿನ ಬಹುತೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು ನದಿ ತೀರ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು,ಮುಂಬೈನಂತಹ ನಗರದ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಹವಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
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