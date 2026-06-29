/ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ದುರ್ಬಲ; 13 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ, ಕರಾವಳಿ-ಮಲೆನಾಡಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಆತಂಕಕಾರಿ

Karnataka Monsoon Updates: ಈ ಬಾರಿ ನೈಋತ್ಯ ಮುಂಗಾರು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯದೇ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರ (KSNDMC) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಜೂನ್ 29ರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಜೂನ್ 29ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 191 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮಳೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕೇವಲ 105 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಶೇ.45ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರದಿ ಕೃಷಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಜಲಾಶಯಗಳ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ 4 ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸ್ಥಿತಿ
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡಿನಲ್ಲಿ 6% ಮಳೆ ಕೊರತೆ, ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡಿನಲ್ಲಿ 30% ಮಳೆ ಕೊರತೆ, ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ 62% ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 54% ಮಳೆ ಕೊರತೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.
13 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ
13 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದರೆ, ವಿಜಯಪುರ, ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಗದಗ, ಕಲಬುರಗಿ, ಬೀದರ್, ಹಾಸನ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಮೈಸೂರು, ಹಾವೇರಿ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ.
5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ
KSNDMC ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಐದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ವಿಜಯನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಕೊಡಗು ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ 60%ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು
ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ. ಈ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆಯಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು
ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ, ಮಂಡ್ಯ, ಕೋಲಾರ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಯಾದಗಿರಿ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು.
ಕೃಷಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಏನು?
ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ ಈ ವರದಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ, ಬಿತ್ತನೆ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು, ಬೆಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗಬಹುದು, ನೀರಾವರಿ ಅವಲಂಬನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಮೇವು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಜುಲೈ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಮಳೆ ಕೊರತೆ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗುವ ಉಡುಪಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಬಾರಿ ಗಣನೀಯ ಕೊರತೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ 54% ಕೊರತೆ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 51% ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 60% ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಿತ್ರ
KSNDMC ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಟ್ಟು 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪೈಕಿ 3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, 10 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. 13 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೆ, 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಚಿತ್ರಣ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಮುಂದೇನು?
ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಕೃಷಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಚುರುಕುಗೊಂಡರೆ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯನ್ನ ಭಾಗಶಃ ಸರಿದೂಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಮಳೆ ಇನ್ನೂ ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರ (KSNDMC) ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ (IMD) ಅಧಿಕೃತ ಹವಾಮಾನ ಬುಲೆಟಿನ್ಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.