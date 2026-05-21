Moonsoon2026: ಮೇ26ರ ವೇಳೆಗೆ ನೈರುತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಕೇರಳವನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Moonsoon2026: ಮಾನ್ಸೂನ್ ಕೇರಳ ತಲುಪಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ವರ್ಷದ ಮೇ ಕೊನೆಯ ವಾರದ ವೇಳೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೈರುತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಜೂನ್ 3 ಮತ್ತು ಜೂನ್5ರ ನಡುವೆ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮೊದಲೇ ಆಗಮನವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇ 22 ರವರೆಗೆ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದೆ.. ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆಗಮನಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇ 22ರವರೆಗೆ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕರ್ನಾಟದಕ ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡಿನ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ 50-60 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (ಐಎಂಡಿ) ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಮೇ22ರವರೆಗೆ ಉಡುಪಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಐಎಂಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಕಲಬುರಗಿ ಬೀದರ್ ರಾಯಚೂರು, ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ , ಹಾಸನ, ಕೊಡಗು ಕೋಲಾರ, ಮಂಡ್ಯ ಮೈಸೂರು, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದೆ.
ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಶಾಖದ ಅಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಅಲೆಗಳು ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ: ಈ ವರ್ಷದ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ವಾಯವ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆಗಮಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಭಾರತ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ (ಐಎಂಡಿ) ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ 2026 ರ ಮೇ 26 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೇರಳವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹರಿಯಾಣಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗಮಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಾಖದಿಂದ ಯಾವಾಗ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೂನ್ ಕೊನೆಯ ವಾರ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ಮೊದಲ ವಾರದ ನಡುವೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಹರಿಯಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (ಐಎಂಡಿ) ಮತ್ತು ಇತರ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ದೇಶವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಬಹುದು, ಇದು ಹರಿಯಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಭಾರತ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (IMD) ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 20 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆಗಮಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಆರು ದಿನಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. IMD ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 20 ರ ವೇಳೆಗೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಉತ್ತರಾಖಂಡವನ್ನು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಜೂನ್ 25 ರ ವೇಳೆಗೆ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹರಡಬಹುದು.
ಜೂನ್ 27 ಮತ್ತು ಜುಲೈ 2 ರ ನಡುವೆ ಮಳೆಗಾಲವು ಪೂರ್ವ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣವನ್ನು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಜುಲೈ 5 ರ ವೇಳೆಗೆ ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಜುಲೈ 8 ರ ವೇಳೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಈ ದಿನಾಂಕ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಜೂನ್ 20 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆಗಮನ ಅಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಅದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. 2000 ರಿಂದ, ಅಂತಹ ಆರಂಭಿಕ ಮಳೆಯು ಕೇವಲ ಐದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸಿದೆ: 2000, 2004, 2008, 2013 ಮತ್ತು 2021 ರಲ್ಲಿ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಮಾನ್ಸೂನ್ ಜೂನ್ 20 ರಂದು ಬಂದರೆ, 2024 ರಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 27 ರಂದು ಮತ್ತು 2022 ರಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 29 ರಂದು ಬಂದಿತು.ಮುಂಗಾರು ಮೊದಲೇ ಆಗಮನವಾದರೂ, ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ (ಐಎಂಡಿ) ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸರಾಸರಿ (ಎಲ್ಪಿಎ) 870 ಮಿ.ಮೀ.ನ ಸುಮಾರು 92 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಜೂನ್-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ ನಿನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಋತುವಿನ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.