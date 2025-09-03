English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಹಾವುಗಳ ಹಾವಳಿ: ಯಾಮಾರಿದ್ರೆ ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಸವಾರಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ

Bengaluru: ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ ನಂತರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಹೊರಗೆ ಬರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶೂ ಅಥವಾ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕುವ ಮುನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು.

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 3, 2025, 10:38 AM IST
  • ನಿಮ್ಮ ಶೂ,ಚಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ನಾನಾ ರೀತಿ ಹಾವುಗಳು
  • ಮಾರತಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿತ್ತು ಮರಿ ನಾಗರ
  • ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಜಾಗವನ್ನ ಅರಸಿ ಬಂದಿರುತ್ತವೆ ವಿಷಕಾರಿ ಸರ್ಪಗಳು

Bengaluru: ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ ನಂತರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಹೊರಗೆ ಬರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶೂ ಅಥವಾ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕುವ ಮುನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಹವಾಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಜಾಗದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಹಾವುಗಳು ಮನೆಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.

ಮಾರತಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅಚ್ಚರಿಯ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ಶೂ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗಿತ್ತು. ಯಮ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದಂತೆ ಬಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಶೂನ ಒಳಗೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದ ನಾಗರಹಾವಿನ ಮರಿ ಹೈ ಹೇಳಿತ್ತು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತವಾಗದೆ ಮಹಿಳೆ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕರೆಯದೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ತಕ್ಷಣ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ತಜ್ಞರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಶೂ ಒಳಗೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಾವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದು ಏನೆಂದರೆ — ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊರಡುವಾಗ ಶೂ, ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಒಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವುದು ಅತೀ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು 2025ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಟ್ರೈನಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Bengaluru newssnake inside shoeMarathahalli incidentmorning safety alertSnake Rescue

