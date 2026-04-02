ಬೆಂಗಳೂರು : ಚಂದ್ರ ಲೇಔಟ್ನ ಭೈರವೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಮೂಲದ ಪ್ರತಿಭಾ ಹಾಗೂ ಪತಿ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೊರೊನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದಂಪತಿಗೆ 11 ತಿಂಗಳ ಮಗು ಅಗಸ್ತ್ಯನೇ ಪ್ರಾಣವಾಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇಡೀ ಸಂಸಾರವನ್ನೇ ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಹೌದು, ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪ್ರತಿಭಾ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆದು ಒಣಗಿಸಲು ಮಹಡಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಂದಮ್ಮ ಅಗಸ್ತ್ಯ, ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನೀರಿನ ಬಕೆಟ್ಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿಭಾ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನೋಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಗು ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿತ್ತು. ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಮಗು ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ತಾಯಿ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ, ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೊಂದು ಪ್ರತಿಭಾ ತಾನೂ ಸಾಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಕೈ ಕುಯ್ದುಕೊಂಡು, ನಂತರ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ, ಕೊನೆಗೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾವಿಗೂ ಮುನ್ನ ಪ್ರತಿಭಾ ಬರೆದಿಟ್ಟಿರುವ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಎಂತಹವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ನೀರು ತರಿಸುವಂತಿದೆ. ನನ್ನ ಮಗನ ಸಾವಿಗೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರೂ ಮಗನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪತಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತಾ ನೋವಿನ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಪತಿ, ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಒಳಗಿನಿಂದ ಲಾಕ್ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಗಾಬರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕೀ ಬಳಸಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಾಗ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗ ಇಬ್ಬರೂ ಹೆಣವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಚಂದ್ರ ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಮಗುವಿನ ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿಯೇ ತಾಯಿಯ ಪ್ರಾಣಪಕ್ಷಿ ಹಾರಿಹೋಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆನೇ ಹೇಳಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿತ್ತೋ ಏನೋ ಸಂಸಾರ ಛಿದ್ರವಾಗಿದೆ.