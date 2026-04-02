  • ನೀರು ತುಂಬಿದ್ದ ಬಕೆಟ್‌ಗೆ ಬಿದ್ದು ಹಸುಗೂಸು ಸಾ*ವು : ​ಮಗನ ಸಾ*ವಿನ ನೋವು ತಾಳಲಾರದೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ತಾಯಿ

ನೀರು ತುಂಬಿದ್ದ ಬಕೆಟ್‌ಗೆ ಬಿದ್ದು ಹಸುಗೂಸು ಸಾ*ವು : ​ಮಗನ ಸಾ*ವಿನ ನೋವು ತಾಳಲಾರದೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ತಾಯಿ

ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು. ಕೈತುಂಬಾ ಸಂಬಳ, ವಾಸಕ್ಕೊಂದು ಸುಂದರ ಮನೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆಟವಾಡಲು 11 ತಿಂಗಳ ಮುದ್ದಾದ ಗಂಡು ಮಗು. ಸ್ವರ್ಗದಂತಿದ್ದ ಈ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ವಿಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ತಗುಲಿದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಚಾತುರ್ಯ ತಾಯಿ-ಮಗುವಿನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಬಲಿಪಡೆದಿದೆ. ಮಗುವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯೂ ಮಸಣ ಸೇರಿದ್ದು, ಪತಿ ಕಂಗಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಚಂದ್ರ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 2, 2026, 08:14 PM IST
ನೀರು ತುಂಬಿದ್ದ ಬಕೆಟ್‌ಗೆ ಬಿದ್ದು ಹಸುಗೂಸು ಸಾ*ವು : ​ಮಗನ ಸಾ*ವಿನ ನೋವು ತಾಳಲಾರದೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ತಾಯಿ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಚಂದ್ರ ಲೇಔಟ್‌ನ ಭೈರವೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಮೂಲದ ಪ್ರತಿಭಾ ಹಾಗೂ ಪತಿ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೊರೊನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಈ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ದಂಪತಿಗೆ 11 ತಿಂಗಳ ಮಗು ಅಗಸ್ತ್ಯನೇ ಪ್ರಾಣವಾಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇಡೀ ಸಂಸಾರವನ್ನೇ ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಹೌದು, ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪ್ರತಿಭಾ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆದು ಒಣಗಿಸಲು ಮಹಡಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಂದಮ್ಮ ಅಗಸ್ತ್ಯ, ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನೀರಿನ ಬಕೆಟ್‌ಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿಭಾ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನೋಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಗು ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿತ್ತು. ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಮಗು ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ತಾಯಿ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ, ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೊಂದು ಪ್ರತಿಭಾ ತಾನೂ ಸಾಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಕೈ ಕುಯ್ದುಕೊಂಡು, ನಂತರ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ, ಕೊನೆಗೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

​ಸಾವಿಗೂ ಮುನ್ನ ಪ್ರತಿಭಾ ಬರೆದಿಟ್ಟಿರುವ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಎಂತಹವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ನೀರು ತರಿಸುವಂತಿದೆ. ನನ್ನ ಮಗನ ಸಾವಿಗೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರೂ ಮಗನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪತಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತಾ ನೋವಿನ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಪತಿ, ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಒಳಗಿನಿಂದ ಲಾಕ್ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಗಾಬರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕೀ ಬಳಸಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಾಗ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗ ಇಬ್ಬರೂ ಹೆಣವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಸದ್ಯ ಚಂದ್ರ ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಮಗುವಿನ ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿಯೇ ತಾಯಿಯ ಪ್ರಾಣಪಕ್ಷಿ ಹಾರಿಹೋಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆನೇ ಹೇಳಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿತ್ತೋ ಏನೋ ಸಂಸಾರ ಛಿದ್ರವಾಗಿದೆ.

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

