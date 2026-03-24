ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲೇ ಬಾಣಂತಿ ತಾಯಿ ಸಾವು..! ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರ ಆಕ್ರೋಶ

ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಗೆ ಎರಡು ದಿನದ ನಂತರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಪತ್ರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಐಸಿಯು ದಾಖಲಾದ್ದಳು

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 24, 2026, 04:42 PM IST
  • ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲೇ ಬಾಣಂತಿ ತಾಯಿ ಸಾವು
  • ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ
  • ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಬಹು ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಆಕೆ ತಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದ ಹುಡುಗನನ್ನೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಳು..ಇವರ ಮುದ್ದಾದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮಗು ಕೂಡ ಜನಿಸಿತ್ತು, ಮಗು ಜನಿಸಿ ಒಂದು ವಾರ ಕಳೆದಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗ ಹಾಗೂ ಮುದ್ದಾದ ಮಗುವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾಳೆ..ಬಹು ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಬಾಣಂತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮುದ್ದಾದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಈಕೆಯ ಹೆಸರು ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್..ಈಕೆ ಇನ್ನೂ 19 ವರ್ಷ ತಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯ ಬಳಿ ಹೇಳಿ ಅಲೆನ್ ಎಂಬ ಹುಡಗನ ಜೊತೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಳು.ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಬ್ಬಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರು ವಾಸವಿದ್ದರು.ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಳು..ಮೂರು ದಿನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ನಂತರ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಳು ಇದೆ ವೇಳೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿದೆ ಸರ್ ಅಂತ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಗೆ ಎರಡು ದಿನದ ನಂತರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಪತ್ರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಐಸಿಯು ದಾಖಲಾದ್ದಳು, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು ಕುಟುಂಬಸ್ತರು ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೂ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಸಾವಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಶನಿವಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು, ಹೈ ಫೀವರ್ ಇದ್ದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಬೇಡ ಎಂದಿದ್ದರಂತೆ.. ಆದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ತಲೆಸುತ್ತಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ..ಕೂಡಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.ಈ ವೇಳೆ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಲಂಗ್ಸ್ ನೀರು ತುಂಬಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹು ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೂ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಿದ್ರೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಗೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

