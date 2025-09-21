ಮಕ್ಕಳ ಕೊಂದು ತಾನು ನೇಣಿಗೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದ ತಾಯಿ

ತುಮಕೂರು : ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಕೂಸು ಬಡವಾಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಗಾದೆ ಮಾತು ಕೇಳಿರ್ತಿರಾ. ಆದರೆ ಅದೇ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಏನು ಅರಿಯದ ಮುಗ್ದ ಕಂದಮ್ಮಗಳು ಬಲಿಯಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬಳು ತಾಯಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಕೊಂದು ಬಳಿಕ ತಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾಳೆ.
ಸಂಸಾರ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಮೂಲಿ. ಇನ್ನೂ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ತಕರಾರು ಅನ್ನೊದು ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಬುದ್ದಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡವರಾದವರು ಸರಿ ದಾರಿ ತೋರಿಸೊದು ಬಿಟ್ಟು ತಾವೇ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟರೇ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೊದಕ್ಕೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾವಗಡದಲ್ಲೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅಜ್ಜಿಯ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ನಂಬಿದ ಗಂಡ ಹಾಗೂ ಅತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಮನನೊಂದ, ಸೊಸೆ ತನ್ನಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದು ತಾನೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾಳೆ.
ಅದ್ಯಾಕೆ ಜನರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ತಾವು ಸಾಯುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಕರುಳಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನ, ಪ್ರಪಂಚದ ಅರಿವು ಇಲ್ಲದ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮ ಗಳನ್ನು ಕೊಂದು, ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಅವರನ್ನ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕರೆದು ಕೊಂದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಇಂತಹದೊಂದು ಘಟನೆ ನೆನ್ನೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾವಗಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಪಲಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಎರಡು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದು ತಾಯಿ ನೇಣಿಗೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದ ಸುದ್ದಿಕೆರಳಿ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಜನ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದಿದ್ದರು.
ಸದ್ಯ ಕಡಪಲಕೆರೆಯ ಸಂತೋಷ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಸರಿತಾ, ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತನ್ನಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ಯೆಗೈದು ಬಳಿಕ ತಾನೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಳು. ಘಟನೆ ಸಂಭಂದ ಪಾವಗಡ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಅನ್ನೊ ಅನುಮಾನ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮೂಡಿತ್ತು. ಆದರೇ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಅಸಲಿ ಸಂಗತಿ ಬಯಲಾಗಿದ್ದು, ಗಂಡನ ಮನೆಯ ಅಜ್ಜಿ ತಂದ ಗಲಾಟೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದೇ ಊರಿನ ಸಂತೋಷ್ ಎಂಬಾತನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದಂತೆ ಮದುವೆಯಾದ ಸರಿತಾ ಜೀವನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಆದರೇ ನಂತರದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಮನೆಗೆ ಆತನ ಅಜ್ಜಿ ಹನುಮಕ್ಕಳ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸರಿತಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಶುರುವಾಗ ತೋಡಗಿದೆ. ಮಗನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಗಳ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅಜ್ಜಿ ಮೊಮ್ಮಗನ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅನ್ನೊದು ಬಿಟ್ಟು ಹುಳಿ ಹಿಂಡಿದ್ದಳಂತೆ. ಸಂತೋಷನ ಪತ್ನಿ ಸರಿತಾಳ ತಪ್ಪು ಹುಡುಕೊದು, ಮಾಡದ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆಂದು ಬಿಂಬಿಸೊ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿದ್ದಳಂತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೊಮ್ಮಗ ಹಾಗೂ ಮಗಳಿಗೆ ಸರಿತಾ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತಿದ್ದರಂತೆ.
ಇದೇ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಸಂತೋಷ್ ಹಾಗೂ ಆತನ ತಾಯಿ ಅಂಜಿನಮ್ಮ, ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನಂಬಿ ಪತ್ನಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತಿದ್ದರಂತೆ.. ಹಲವು ಬಾರಿ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಂಡ ಆಟೋ ಓಡಿಸಲು ಹೊಗಿದ್ದು, ಅತ್ತೆ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಅಜ್ಜಿ ಅಡುಗೆ ವಸ್ತು ತರಲೆಂದು ಹೊದಾಗ ಸರಿತಾ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.. ನಂತರ ವಾಪಾಸ್ ಬಂದ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸುತಿದ್ದೇನೆಂದ ಸರಿತಾ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ತನ್ನ ಒಂದುವರೆ ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಯುಕ್ತಿ ಕತ್ತು ಕುಯ್ದು, ನಂತರ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಮಗ ಕೌಶಿಕ್ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಂದು ಬಳಿಕ ತಾನೂ ನೇಣಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆದರೂ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯದ ಹಿನ್ನಲೆ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಅಜ್ಜಿಗೆ ನಂತರ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದಿದ್ದು, ನಂತರ ಊರಿನ ಜನ ಸೇರಿ ಬಾಗಿಲು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟ ಪತಿ ಸಂತೋಷ್, ಅತ್ತೆ ಅಂಜಿನಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಅಜ್ಜಿ ಹನುಮಕ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಪಾವಗಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಜ್ಜಿ ಸಹಿತ ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೇನೆ ಇರಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೋ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡೊ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೂರು ಜೀವ ಬಲಿಯಾಗಿದೆ. ಬುದ್ದಿ ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು, ಆದರೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೊಸೆ ಸಾವಿನ ದಾರಿ ಹಿಡಿದ್ದಾಳೆ.. ಇನ್ನು ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಆ ಮುಗ್ಧ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದ್ದಾದರೂ ಏನು.. ಯಾರದ್ದೋ ತಪ್ಪಿಗೆ, ಇನ್ಯಾರದ್ದೋ ನೊವ್ವಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ದುರಂತ ಸಾವು ಎಷ್ಟು ಸರಿ.
