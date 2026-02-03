ಮುಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಣ್ಗಾವಲು: ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ ಪಿಡಿಒ ಪರಶುರಾಮ ಕವಲೂರು

ಧಾರವಾಡ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ರಸ್ತೆ ಅಥವಾ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೇ ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅಪವಾದ. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಗ್ರಾಮದ ಜನರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಸಿಸಿ ಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೈಟೆಕ್ ಸ್ಪರ್ಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ, ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದು
ಸುಮಾರು 12 ಸಾವಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮುಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮವು ಪೂನಾ-ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 4ಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಎಸಗುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಳವಳವಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಪಿಡಿಒ ಪರಶುರಾಮ ಕವಲೂರು ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿತು.
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿರುವ ಈ ಪಂಚಾಯತ್, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ ಉಳಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ.
7.5 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 22 ಹೈ-ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು
ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಒಟ್ಟು 22 ಹೈ ಡೆಫಿನಿಷನ್ (HD) ಸಿಸಿ ಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು 7.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿಯಿಂದಲೇ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸೌಲಭ್ಯ: ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗಿನ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಿದೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಸಹಯೋಗ: ಗರಗ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಅಪರಾಧಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನಡೆಯುವ ಸಂಭವನೀಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
"ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಚುಡಾಯಿಸುವುದು, ಮನೆಗಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ಅಪರಿಚಿತರ ಓಡಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಓಡಾಡುವಂತಾಗಿದೆ." - ಮಂಜುಳಾ, ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ.
ಹಿಟ್ ಆಂಡ್ ರನ್ ಕೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್
ಮುಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಾದುಹೋಗುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚು. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗುವ (Hit and Run) ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿದ್ದವು. ಈಗ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅಪರಾಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ಓಡಿಹೋಗುವವರು ಕಾನೂನಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ರಕ್ಷಣೆ
ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಲವಾರು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ವಲಸೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಅಕ್ರಮ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದರೂ ಸಿಸಿ ಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ತನಿಖೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಲಿವೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ರಸ್ತೆ-ಚರಂಡಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜನರ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕು ಕೂಡ ಹೌದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಪಿಡಿಒ ಪರಶುರಾಮ ಕವಲೂರು ಅವರ ಈ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಈಗ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯೇ ಶಹಬ್ಬಾಸ್ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ.