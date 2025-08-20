English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು

ಸಿನಿಮೀಯಾ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗೆ ಕಾರು ಹಾರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ನೀರಲ್ಲೇ ಸಾಯಿಸಿ ಈಜಿ ದಡ ಸೇರಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಡ್ರಾಮಾ. ಮಾಡಿದ್ದ.  ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಕೊಲೆ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು  ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Aug 20, 2025, 09:39 PM IST
  • ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಕಾರೊಂದು ಕೆರೆಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು.
  • ಕೇಸಿಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಪೊಲೀಸರು
  • ಕೆರೆಗೆ ಕಾರು ಉರುಳಿ ಮಹಿಳೆ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್,

ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು

ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಕಾರೊಂದು ಕೆರೆಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, ಕಾರು ಚಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಜಿ ದಡ ಸೇರಿ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಯ್ಯೋ ಒಬ್ಬನಾದರೂ  ಉಳಿದನಲ್ಲಾ ಎಂದು  ಅಂತಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಾಗ್ಲೇ, ಪೊಲೀಸರು ಕೇಸ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದು ಅಪಘಾತ ಅಲ್ಲ, ಕೊಲೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ರು.. ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಅಪಘಾತ ಕೊಲೆ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ..? 

ಕೆರೆಗೆ ಕಾರು ಉರುಳಿ ಮಹಿಳೆ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್,:
ಸಿನಿಮೀಯಾ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗೆ ಕಾರು ಹಾರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ನೀರಲ್ಲೇ ಸಾಯಿಸಿ ಈಜಿ ದಡ ಸೇರಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಡ್ರಾಮಾ. ಮಾಡಿದ್ದ.  ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಕೊಲೆ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು  ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.  , ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದನಹಳ್ಳಿಯ ಬಳಿಯ ಕೆರೆಗೆ ಕಾರೊಂದು ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಾ (32)  ಎನ್ನುವ ಮಹಿಳೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಕಾರು ಚಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ರವಿ ಎಂಬಾತ ಈಜಿ ದಡ ಸೇರಿ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ದಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಪಘಾತದ  ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕೂಡಲೇ  ಸ್ಥಳಿಯರು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಕಾರು ಹಾಗೂ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  ಕಾರು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಸೀದಾ ಕೆರೆಯೊಳಗೆ ಕಾರು ಹೋಗಿರೋ ತರಾ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಕೈಗಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  ಆಗ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹಿಂದಿನ ಕೊಲೆ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ. 

ಶ್ವೇತಾ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಿಚಿತನಾಗಿದ್ದ ರವಿ ಎಂಬಾತನ ಜೊತೆ ಗೆಳೆತನ ಹೊಂದಿದ್ದಳು. ಇನ್ನು ಶ್ವೇತಾ ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಂದೆತಾಯಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಳು. ನಾನೂ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿನಿ, ನೀನೂ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾ ಅಂತಾ ರವಿ ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ. ಶ್ವೇತಾ, ರವಿ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೆರೆಗೆ ತಳ್ಳಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆಂದು ಶ್ವೇತಾ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.‌ ರವಿ ನಿನ್ನೆ ಹಾಸನದಿಂದ ಶ್ವೇತಾಳನ್ನು ತನ್ನ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆತಂದಿದ್ದ, ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಕಾರು ಸಮೇತ ಬೀಳಿಸಿ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಾರು ಬಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. 

ಇತ್ತ, ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಶ್ವೇತಾ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ದೂರನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ರವಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಕೊಲೆ ಕೇಸು ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. 

