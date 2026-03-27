  ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಯಾರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ..! ಮೈ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತೆ, ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ

ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಯಾರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ..! ಮೈ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತೆ, ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ

Must Watch crime thriller : ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಮನಾವತ್ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸರಣಿ ಕೊಲೆಯಾಯ್ತು. ಮಾಟ-ಮಂತ್ರ, ನಂಬಿಕೆ-ಮೂಡ ನಂಬಿಕೆಯ ರೋಚಕ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಹ ನೀವು ಎದುರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 27, 2026, 05:33 PM IST
    • ಮನಾವತ್ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸರಣಿ ಕೊಲೆಯಾಯ್ತು.
    • ಮಾಟ-ಮಂತ್ರ, ನಂಬಿಕೆ-ಮೂಡ ನಂಬಿಕೆಯ ರೋಚಕ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿನಿಮಾ.
    • ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಹ ನೀವು ಎದುರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..

ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಯಾರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ..! ಮೈ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತೆ, ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ

Manvat Murders : ಅಪರಾಧ ಪ್ರಮಾಣ ಈಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.. ಆದರೆ, ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಂತ್ರ-ಮಂತ್ರ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ 1970 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸರಣಿ ಹತ್ಯೆಗಳು ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದ್ದವು.. 

ಹೌದು.. ಮನಾವತ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಇದನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಾಣವಾದ "ಮನಾವತ್ ಮರ್ಡರ್ಸ್" ಎಂಬ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯು 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮನಾವತ್ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಕೊಲೆ ನಡೆಯಿತು.

ಅದರ ನಂತರ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸರಣಿ ಹತ್ಯೆಗಳು ದಾಖಲಾದವು. ಒಟ್ಟು 4 ಮಕ್ಕಳು, 3 ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ನಿಧಿ ಆಸೆಗಾಗಿ ನರಬಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಬಂತು.

ಮನವತ್ ಮರ್ಡರ್ಸ್ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8 ಕಂತುಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಸೋನಿ ಲಿವ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಈ ಸರಣಿಯು ಹಿಂದಿ, ಮರಾಠಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಶುತೋಷ್ ಗೋವಾರಿಕರ್, ಸಾಯಿ ತಮ್ಹಂಕರ್ ಅವರಂತಹ ನಟರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

