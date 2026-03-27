ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಯಾರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ..! ಮೈ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತೆ, ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ

Manvat Murders : ಅಪರಾಧ ಪ್ರಮಾಣ ಈಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.. ಆದರೆ, ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಂತ್ರ-ಮಂತ್ರ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ 1970 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸರಣಿ ಹತ್ಯೆಗಳು ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದ್ದವು..
ಹೌದು.. ಮನಾವತ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಇದನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಾಣವಾದ "ಮನಾವತ್ ಮರ್ಡರ್ಸ್" ಎಂಬ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯು 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮನಾವತ್ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಕೊಲೆ ನಡೆಯಿತು.
ಅದರ ನಂತರ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸರಣಿ ಹತ್ಯೆಗಳು ದಾಖಲಾದವು. ಒಟ್ಟು 4 ಮಕ್ಕಳು, 3 ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ನಿಧಿ ಆಸೆಗಾಗಿ ನರಬಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಬಂತು.
ಮನವತ್ ಮರ್ಡರ್ಸ್ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8 ಕಂತುಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಸೋನಿ ಲಿವ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಈ ಸರಣಿಯು ಹಿಂದಿ, ಮರಾಠಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಶುತೋಷ್ ಗೋವಾರಿಕರ್, ಸಾಯಿ ತಮ್ಹಂಕರ್ ಅವರಂತಹ ನಟರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.