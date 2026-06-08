Krishna Byre Gowda News: ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ (Revenue Department) ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕದ್ದು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಈ ಕೆಲಸವು ನನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ (Public Life) ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ (Minister Krishna Byre Gowda) ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪರ ಕೆಲಸ:
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆಯ ಕ್ರಾಂತಿ ತರಲಾಗಿದ್ದು ಜನರ ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸೇವೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಜನಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮೌನ ಕ್ರಾಂತಿ:
ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜತೆಗೂಡಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನರ ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮೌನ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದು ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಸಾರ್ಥಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ!
ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಂತಹ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜನ ಬಂದು ನಮಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೋಡೋದನ್ನ ಕಾಯದೆ, ನಾವೇ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಜನಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಯತ್ನ:
ಅನೇಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮೂಲ, ಲೂಪ್ ವೋಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಜನರ ಶೋಷಣೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಇದ್ದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ.
ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ನಿಂದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಜನರ ಬೆರಳ ತುದಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಲಸದಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕೆಲವು ಕೆಲಸವನ್ನಾದರೂ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದೊಂದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಅವಕಾಶ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿ, ಬೆಂಬಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟ ಜನಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕೊನೆ ಹಂತದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಮೂರು ವರ್ಷ ಜನ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರಲು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಎಂದು ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.