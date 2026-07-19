/ನನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಶಕ್ತಿಯೇ ಚೆನ್ನಮ್ಮ: ಪತ್ನಿಯ ತ್ಯಾಗ ನೆನೆದು ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ ಭಾವುಕ

Chennamma Deve Gowda: ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರ, ದೇವೇಗೌಡರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 'ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್'ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವ ದೇವೇಗೌಡರು, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರೇ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವೆಂದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನದಾಳದಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ರಾಜಕೀಯದ ಕಠಿಣ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಪತ್ನಿಯ ತ್ಯಾಗ, ಸಹನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೊತ್ತ ರೀತಿ ಕುರಿತು ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ಆ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅರ್ಥ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
'ನನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ ಚೆನ್ನಮ್ಮ'
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ದೇವೇಗೌಡರು, ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನವು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ದಿನದ ಬಹುಪಾಲು ಸಮಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನ, ಪ್ರವಾಸ, ಸಭೆ-ಸಮಾವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರೇ ಹೊತ್ತರು. ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಆರೈಕೆಯನ್ನ ಯಾವುದೇ ದೂರು ಇಲ್ಲದೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ತಾವು ರಾಜಕೀಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಕುಟುಂಬವೇ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ
ದೇವೇಗೌಡರ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಚಾರದ ಬೆಳಕನ್ನ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಬಳಿಕ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ಕುಟುಂಬದ ಸುಖ-ಶಾಂತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿದರು. ಅಧಿಕಾರದ ವೈಭವಕ್ಕಿಂತ ಸರಳ ಬದುಕನ್ನೇ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಿಂತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ
ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲು-ಗೆಲುವು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೇವೇಗೌಡರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯೇ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಸರಳ ಜೀವನ, ದೊಡ್ಡ ಮೌಲ್ಯಗಳು
ಹರದನಹಳ್ಳಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಸರಳತೆಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಅವರು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ಗುಣ ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬದ ಗುರುತಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
'ಅವರಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ'
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ತ್ಯಾಗವೇ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಅಪಾರವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಅರ್ಥದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್
ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದ ನಂತರ, ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಭಾಗವನ್ನ ಅನೇಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ಇರುತ್ತದೆ" ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನ ದೇವೇಗೌಡರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿವೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬದ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಮಾತುಗಳು
ದೇವೇಗೌಡರು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಹಲವು ದಶಕಗಳದು. ರಾಜಕೀಯ ಏರಿಳಿತಗಳ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಸಾಗಿದ ಅವರ ಜೀವನ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನೆನಪುಗಳು ಈ ದಾಂಪತ್ಯದ ಗಟ್ಟಿತನವನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ.
ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ನಿಧನವು ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರನ್ನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಅರಿತ ಅನೇಕರಿಗೂ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಅವರ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ದೇವೇಗೌಡರು ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತೆ ಜನಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಮೌನ ಶಕ್ತಿಯೊಬ್ಬಳಾಗಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನ ಈ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುತ್ತಿವೆ.