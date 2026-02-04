Mylara karnika: ಐತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೈಲಾರ ಕಾರ್ಣಿಕ ನುಡಿ ಸಂಪಾಯಿತಲೇ ಪರಾಕ್!ಏನಿದರ ಅರ್ಥ

Mylara karnika goravayya prediction: ಇಂದು ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈಲಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾತ್ರ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗೊರವಯ್ಯ ರಾಮಜ್ಜ ಭಾರೀ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸುವ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಜನಸಂದಣಿ ಕೂಡಿತ್ತು ಈ ನಡುವೆ ಗೊರವಯ್ಯ ರಾಮಪ್ಪನವರು ಸಂಪಾಯಿತಲೇ ಪರಾಕ್ ಅನ್ನೋವ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ..
ವಿಜಯಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈಲಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತದೆ..ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದಲ್ಲೇ ಹಲವಾರು ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ..ಈ ವರ್ಷ ಜಾತ್ರೆ ಜನವರಿ 25ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ5ರ ವರೆಗೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ..ಇಂದು ಸಂಜೆ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಸೇರಿದ್ದರು ಆ ವೇಳೆ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಉಘೇ ಉಘೇ ಅಂತಾ ಘೋಷಣೇ ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ..
ಆ ವೇಳೆ ಗೊರವಯ್ಯ ರಾಮಪ್ಪನವರು ಸಂಪಾಯಿತಲ್ಲೇ ಪರಾಕ್ ಎಂದು ಭಾರೀ ಜೋರಾಗಿ ಕಾರ್ಣಿಕ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.. ಹರ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಕ್ತು ತಕ್ಷಣ ಗಬ್ಚುಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.. ಸಂಪಾಯಿತಲೇ ಪರಾಕ್ ಎಂದು ದೈವವಾಣಿ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ದಲೇ ಎನ್ನುತ್ತಲೇ ಸುಮ್ಮನಾದ ಭಕ್ತರು ಎರಡು ಪದದ ಕಾರ್ಣಿಕ ನುಡಿ ಕೇಳಿ ಪುಳಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈಲಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸೇರಿ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದಲೇ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ವರ್ಷ ಜಾತ್ರೆ ಜನವರಿ 25 ರಿಂದ ಫೆ.5 ವರೆಗೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರ ಉಘೇ ಉಘೇ ಘೋಷಣೆಗಳ ನಡುವೆ, ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ 14 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಬಿಲ್ಲನ್ನೇರಿದ ಗೊರವಯ್ಯ ರಾಮಪ್ಪನವರು ಸಂಪಾಯಿತಲೇ ಪರಾಕ್ ಎಂದು ದೈವವಾಣಿ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ದಲೇ ಎನ್ನುತ್ತಲೇ ಸುಮ್ಮನಾದ ಭಕ್ತರು ಎರಡು ಪದದ ಕಾರ್ಣಿಕ ನುಡಿ ಕೇಳಿ ಪುಳಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಲಾರ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಅರ್ಥವೇನು?
ಮೈಲಾರ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಅರ್ಥವೇನು ಅಂತಾ ನೋಡೊದಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ನುಡಿಯನ್ನ ಭಕ್ತರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪಾಯಿತಲ್ಲೇ ಪರಾಕ್ ಎಂದರೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ನಾಡು ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿದೆ ಅಂತಾ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ್ದಾರೆ.. ಸಂಪತ್ತು ಆಯಿತಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ದಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದರ್ಥ..ರೈತರು ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಲಿದೆ ಅಂತಾ ಮೈಲಾರ ಕಾರ್ಣಿಕ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
