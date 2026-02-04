English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • Mylara karnika: ಐತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೈಲಾರ ಕಾರ್ಣಿಕ ನುಡಿ ಸಂಪಾಯಿತಲೇ ಪರಾಕ್!ಏನಿದರ ಅರ್ಥ

Mylara karnika: ಐತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೈಲಾರ ಕಾರ್ಣಿಕ ನುಡಿ ಸಂಪಾಯಿತಲೇ ಪರಾಕ್!ಏನಿದರ ಅರ್ಥ

Mylara karnika 2026: ಐತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೈಲಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ  ಗೊರವಯ್ಯ ರಾಮಜ್ಜ "ಸಂಪಾಯಿತಲೇ ಪರಾಕ್" ಅನ್ನೋ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ..ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಂಪಾಯಿತಲೇ ಪರಾಕ್ ಅಂದರೇನು ಇದರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.. 

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 4, 2026, 07:37 PM IST
  • ಮೈಲಾರ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಅರ್ಥವೇನು?
  • ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಏನಿತ್ತು?
  • ಗೊರವಯ್ಯ ರಾಮಪ್ಪನಿಂದ ಕಾರ್ಣಿಕ ನುಡಿ

Trending Photos

ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಕಾವ್ಯಾ ಗೌಡಗಿದೆ ರಾಜಕೀಯ ನಂಟು! ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಕಾರಣಿ ಈಕೆಯ ಮಾವ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon9
TV Actress Kavya Gowda
ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಕಾವ್ಯಾ ಗೌಡಗಿದೆ ರಾಜಕೀಯ ನಂಟು! ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಕಾರಣಿ ಈಕೆಯ ಮಾವ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಶುಭ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಬಣ್ಣಗಳ ಹಬ್ಬ: 6 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಹಣವೋ ಹಣ
camera icon6
Gajakesari Rajyoga
ಶುಭ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಬಣ್ಣಗಳ ಹಬ್ಬ: 6 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಹಣವೋ ಹಣ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ
camera icon5
mangal gochar 2026
ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ
ಸಿಜೆ ರಾಯ್‌ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ಮಾಸ್ಟರ್‌ಮೈಂಡ್‌! ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಸಾಥ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ..
camera icon12
cj roy first wife
ಸಿಜೆ ರಾಯ್‌ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ಮಾಸ್ಟರ್‌ಮೈಂಡ್‌! ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಸಾಥ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ..
Mylara karnika: ಐತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೈಲಾರ ಕಾರ್ಣಿಕ ನುಡಿ ಸಂಪಾಯಿತಲೇ ಪರಾಕ್!ಏನಿದರ ಅರ್ಥ

Mylara karnika goravayya prediction: ಇಂದು ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈಲಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾತ್ರ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗೊರವಯ್ಯ ರಾಮಜ್ಜ ಭಾರೀ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸುವ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಜನಸಂದಣಿ ಕೂಡಿತ್ತು ಈ ನಡುವೆ ಗೊರವಯ್ಯ ರಾಮಪ್ಪನವರು  ಸಂಪಾಯಿತಲೇ ಪರಾಕ್ ಅನ್ನೋವ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: SMR ಸಿಮ್ರಾನ್ ಬರೀ ರೀಲ್ಸ್‌ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?ಆದಾಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ

ವಿಜಯಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈಲಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತದೆ..ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದಲ್ಲೇ ಹಲವಾರು ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ..ಈ ವರ್ಷ ಜಾತ್ರೆ ಜನವರಿ 25ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ5ರ ವರೆಗೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ..ಇಂದು ಸಂಜೆ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಸೇರಿದ್ದರು ಆ ವೇಳೆ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಉಘೇ ಉಘೇ ಅಂತಾ ಘೋಷಣೇ ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ..

ಆ ವೇಳೆ ಗೊರವಯ್ಯ ರಾಮಪ್ಪನವರು ಸಂಪಾಯಿತಲ್ಲೇ ಪರಾಕ್‌ ಎಂದು ಭಾರೀ ಜೋರಾಗಿ ಕಾರ್ಣಿಕ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.. ಹರ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಕ್ತು ತಕ್ಷಣ ಗಬ್‌ಚುಪ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.. ಸಂಪಾಯಿತಲೇ ಪರಾಕ್ ಎಂದು ದೈವವಾಣಿ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ದಲೇ ಎನ್ನುತ್ತಲೇ ಸುಮ್ಮನಾದ ಭಕ್ತರು ಎರಡು ಪದದ ಕಾರ್ಣಿಕ ನುಡಿ ಕೇಳಿ ಪುಳಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈಲಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸೇರಿ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದಲೇ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ವರ್ಷ ಜಾತ್ರೆ ಜನವರಿ 25 ರಿಂದ ಫೆ.5 ವರೆಗೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರ ಉಘೇ ಉಘೇ ಘೋಷಣೆಗಳ ನಡುವೆ, ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ 14 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಬಿಲ್ಲನ್ನೇರಿದ ಗೊರವಯ್ಯ ರಾಮಪ್ಪನವರು ಸಂಪಾಯಿತಲೇ ಪರಾಕ್ ಎಂದು ದೈವವಾಣಿ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ದಲೇ ಎನ್ನುತ್ತಲೇ ಸುಮ್ಮನಾದ ಭಕ್ತರು ಎರಡು ಪದದ ಕಾರ್ಣಿಕ ನುಡಿ ಕೇಳಿ ಪುಳಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
 
ಮೈಲಾರ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಅರ್ಥವೇನು?
ಮೈಲಾರ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಅರ್ಥವೇನು ಅಂತಾ ನೋಡೊದಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ನುಡಿಯನ್ನ ಭಕ್ತರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪಾಯಿತಲ್ಲೇ ಪರಾಕ್‌ ಎಂದರೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ನಾಡು ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿದೆ ಅಂತಾ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ್ದಾರೆ.. ಸಂಪತ್ತು ಆಯಿತಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ದಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದರ್ಥ..ರೈತರು ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಲಿದೆ ಅಂತಾ ಮೈಲಾರ ಕಾರ್ಣಿಕ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಯ್‌ ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್‌ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್‌! ಇವನೇ ಈ ಹುಡುಗ

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Mylara karnika 2026goravayya predictionmylara karnikamylara goravayya predictionಮೈಲಾರ ಕಾರ್ಣಿಕ ನುಡಿ

Trending News