ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು.. ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ದಾಯಾದಿಗಳು.. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವನನ್ನೇ ಕೊಂದ ಪಾಪಿ ತಮ್ಮ!

ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು.. ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ದಾಯಾದಿಗಳು ಅನ್ನೋದು ಫೇಮಸ್‌ ನಾಣ್ಣುಡಿ. ಈ ಮಾತು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅನುಭವದ ಈ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಸುಳ್ಳಾಗಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪದೆಪದೇ ಸಾಬೀತು ಮಾಡ್ತಿದೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Feb 7, 2026, 07:07 PM IST
  • ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮನೇ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕೊ*ಲೆ
  • ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೈಲಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ

ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು.. ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ದಾಯಾದಿಗಳು.. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವನನ್ನೇ ಕೊಂದ ಪಾಪಿ ತಮ್ಮ!

ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮನೇ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೈಲಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. 39 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಾಲರಾಜ್ ಮೃತ ದುರ್ದೈವಿಯಾಗಿದ್ದು ಆಂತೋಣಿರಾಜ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. 

ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ರವಾರ 11ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಇಬ್ಬರು ಸಹ ಕುಡಿದು ಟೈಟಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಳಗೆ ಸೇರಿದರೆ ಗುಂಡು.. ಅನ್ನೋ ಥರ ಒಳಗೊಳಗೇ ಮದಿರೆಯ ನಶೆ ನೂರ್ಮುಡಿಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಶರಪರ ಕಿತ್ತಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತೋಣಿರಾಜ್ ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ಬಾಲರಾಜ್‌ಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದಿದ್ದಾನೆ . ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿ ಬಾಲರಾಜ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.. 

ಇನ್ನು ಅಂತೋಣಿರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಬಾಲರಾಜ್ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ಕುಡಿತಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗಿದ್ದವರು. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅಂತೋಣಿಗೆ ಕುಡಿತದ ಚಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಸಾರಾಯಿ ವ್ಯಸನಿ ಆಗಿಹೋಗಿದ್ದ. ಕುಡುಕಪ್ಪ, ಕುಡಿಯಬ್ಯಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಊರಿನವರು ಎಲ್ಲರೂ ಗಿಣಿ ಥರ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಮನಸಿಗೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕುಡಿದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು, ಮನೆ ಮಂದಿಯನ್ನ ಉಪವಾಸ ಕೆಡವೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು.

ಇದ್ರಿಂದಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅನಿಯನುತ ಕುಡಿತ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತ ಬಾಲರಾಜ್ ಅನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅಂತೋಣಿರಾಜ್‌ ರಿ ಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್‌ಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದನೋ.. ಕುಡಿತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಾರಗಳ ಕೆಳಗೆ ಮದ್ಯ ವರ್ಜನಾ ಕೇಂದ್ರಿಂದ ಅಂತೋಣಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದ. ಬಂದವನೇ ಅಣ್ಣ ಬಾಲರಾಜ್ ಜೊತೆ ಕಿರಿಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದನಂತೆ. ಅದೇನ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿಯೂ ಬೇಕಂತಲೇ ಕಿರಿಕ್ ತೆಗೆದಿದ್ದ ಅಂತೋಣಿ.. ಅಣ್ಣ ಬಾಲರಾಜನಿಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

ಮೊದಲೇ ಮದಿರೆಯ ನಶೆ. ಅಂತೋಣಿ ರಣಚಂಡಿಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದ. ಬಲವಾಗಿ ಹರಿತವಾದ ಚಾಕುವಿನ ಬಾಲರಾಜ್‌ಗೆ ಇರಿದಿದ್ದಾನೆ. ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಇವ್ರದು ಕಾಮನ್‌ ಗಲಾಟೆ ಅಂತಿದ್ದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನ ರಕ್ತಕಂಡು ಓಡೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದುರಂತ ನಡ್ದು ಹೋಗಿತ್ತು. ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್‌ ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸರು ಮೃತದೇಹವನ್ನ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರಿಕ್ಷೆಗೆ ಕಳಿಹಿಸಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಆರೋಪಿ ಅಂತೋಣಿರಾಜ್‌ನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ತನಿಖೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಡಿತದ ಘಾಟು ಹಾಗೆಯೇ.. ಆಲ್ಕೋಕಾಲ್‌ ದೇಹ ಹೊಕ್ಕರೆ ಅಯೋಮಯ. ನಶೆಯ ನರ್ತನಕ್ಕೆ ಯಾವ ದೈವನೂ ಸಹಕರಿಸಲಾರ. ಪರಿಣಾಮ ಮಹಾ ದುರಂತವೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಕೂಡ ಕುಡಿತದ ಸಹವಾಸ ಕುಟುಂಬ ಉಪವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೇ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಜನ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿತಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಮತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮೃತನಿಗೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ತಾಯಿಯೇ ಬದುಕು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

