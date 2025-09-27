English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ದಸರಾ 6ನೇ ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮ: ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಲರವ... ಲೀಟರ್‌ಗಟ್ಟಲೇ ಹಾಲು ಕರೆದ ರೈತರು

ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪಾರಂಪರಿಕ ನಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಟಾಂಗಾ ಸವಾರಿಯನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ದಂಪತಿಗಳು ಪಂಚೆ, ಷರ್ಟು, ಮೈಸೂರು ಪೇಟ, ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದರು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 27, 2025, 07:45 PM IST
  • ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಲರವ. ಲೀಟರ್‌ಗಟ್ಟಲೇ ಹಾಲು ಕರೆದ ರೈತರು
  • ಸಾಂಪ್ರಾದಾಯಿಕ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಗಳ ಟಾಂಗಾ ಸವಾರಿ
  • ಇಂದು ಯುವ ದಸರಾಗೆ ತೆರೆ, ಮೋಡಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಗಾಯಕಿ ಸುನಿಧಿ ಚೌಹಾನ್

ದಸರಾ 6ನೇ ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮ: ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಲರವ... ಲೀಟರ್‌ಗಟ್ಟಲೇ ಹಾಲು ಕರೆದ ರೈತರು

Milking competition in Raitha Dasara

: ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 6ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನೆರವೇರಿದೆ. ಇಂದು ಯುವ ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದ್ದು, ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಟಾಂಗಾ ಸವಾರಿ ಮನಸೂರೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹೌದು, ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾದ 6ನೇ ದಿನವು ಹಲವು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮನರಂಜಿಸಿವೆ. ದಸರಾದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗದವಾದ ರೈತ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 

ಮೈಸೂರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನೆರೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದಲೂ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಹಸುಗಳ ಸಮೇತ ಬಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ್ದರು. ರೈತರು ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿಯಮದಂತೆ ದಿನದ ಎರಡು ಸಮಯ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ-ಸಂಜೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ರೈತರು ಹಸುಗಳಿಂದ ಹಾಲು ಕರೆದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ತೂಕ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು... ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ., ದ್ವೀತಿಯ ಬಹುಮಾನ 80 ಸಾವಿರ ರೂ., ತೃತೀಯ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಹುಮಾನ 40 ಸಾವಿರ ರೂ. ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ 25 ಲೀಟರ್‌ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ರೈತರಿಗೆ 10 ಸಾವಿರ ರೂ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಸಂಜೆ ಮತ್ತೆ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲು ಕರೆದು ನಂತರ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಜೆಪಿ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ಎಲೆಕ್ಷನ್‌ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ರಣತಂತ್ರ

ಇನ್ನು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪಾರಂಪರಿಕ ನಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಟಾಂಗಾ ಸವಾರಿಯನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ದಂಪತಿಗಳು ಪಂಚೆ, ಷರ್ಟು, ಮೈಸೂರು ಪೇಟ, ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದರು. ಯುವ ಜೋಡಿಗಳಿಂದ ಹಿರಿಯ ಜೋಡಿಗಳ ತನಕ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ದಸರಾದ ಅತಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಸಾರಂಗ್ ತಂಡದ ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೂಡ ಜನರನ್ನ ರಂಜಿಸಿತು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕಲರವ ಕಂಡು ಮೈಸೂರಿಗರು ಖುಷ್ ಆದರು. 25 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆರದಿದ್ದವರ ಉಸಿರು ಬಿಗಿ ಹಿಡುಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್‌ಪೋರ್ಸ್‌ನ ಸಾರಾಂಗ್ ಟೀಂಗೆ ಮೈಸೂರಿಗರು ಫೀದಾ ಆದರು.

ಇನ್ನು ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಶಾಸಕ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಲಾ ತಂಡಗಳ ಜೊತೆ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ಸಂಪ್ರಾದಾಯಕ ಉಡುಗೆ ತೊಟ್ಟು ಭರ್ಜರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಿದರು. ದಸರಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಯುವ ದಸರಾಗೆ ಇಂದು ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಯುವ ಸಮೂಹವನ್ನ ರಂಜಿಸಿದ್ದ ಯುವ ದಸರಾಗೆ ಇಂದು ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ. ಇಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಗಾಯಕಿ ಸುನಿಧಿ ಚೌಹಾನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮೂಲಕ ಮೈಸೂರಿಗರನ್ನ ರಂಜಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಯುವ ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮ-ಸಡಗರ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸಡಗರ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕೋರ್‌ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಹೋರಾಟ!

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Mysuru Dasara 2025MysuruMysore Dasara CeleberationMilking competition in Raitha DasaraCOUPLE IN TANGA RIDE

