  • Kannada News
  • Karnataka
  ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ ಭಾರೀ ಅನಾಹುತ..!

ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ ಭಾರೀ ಅನಾಹುತ..!

Mysore palace  roof collapsed : ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಮೈಸೂರಿನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ದುರಂತ ತಪ್ಪಿದೆ..

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 11, 2025, 01:54 PM IST
  • ಕುಸಿದ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ
  • ಈ ದ್ವಾರವು ಅರಮನೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ
  • ಏಕಾಏಕಿದ ಕುಸಿದ "ವರಾಹ ದ್ವಾರ" ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿ

ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ ಭಾರೀ ಅನಾಹುತ..!

Mysore palace  roof collapsed :  ಮೈಸೂರು: ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಮೇಲ್ಚಾವಣೀಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ.ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಬೈಕ್‌ ಮೇಲೆಯೇ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿಯ ಕುಸಿದಿದ್ದು ಸ್ಪಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು.  ಅರಮನೆಯ ವರಾಹ ಗೇಟ್ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್‌ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜನರು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಭಾರೀ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಅರಮನೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಲರ್ಟ್‌ ಆಗಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರಿನ 'ವರಾಹ ಗೇಟ್' ಇದು ಅರಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವರಹಾ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಮುಖ ದ್ವಾರವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು, ಈ ದ್ವಾರ ಅರಮನೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಲಿದೆ. ಅರಮನೆ ನೋಡಲು ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈ ದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ..ದಸರ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಜನದಟ್ಟನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ದ್ವಾರವನ್ನ ಬಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ರಜಾದಿನವಾದ ಶನಿವಾರ , ಭಾನುವಾರದಂದು ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಮೇಲ್ಚಾವಣೀಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಕುಸಿತದಿದ್ದರೆ ಭಾರೀ ಈ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿತಿತ್ತು. ರಾಜಾದಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅರಮನೆಯತ್ತ ಪ್ರವಾಸ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಕ್ರೌಡ್‌ ಇರುತ್ತದೆ..ಸದ್ಯ ಅರಮನೆಯ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಮೇಲ್ಚಾವಣೀಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಕುಸಿದರು ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿದೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನ ನಿರಾಳರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫ್ಯಾನ್ಸ್ "ಡೆವಿಲ್" ಹಬ್ಬ.. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಕಣ್ಣೀರು

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Mysore Palaceroof collapsedMysore palace durantha just missvaraha gate mysore palace

