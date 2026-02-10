ಮಲೆನಾಡಿನ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ನಿಗೂಢ ಕಿರು ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ: ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡಿಗರು!

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಕಾಫಿ ನಾಡು ಮಲೆನಾಡಿನ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ದಿಢೀರನೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಿಗೂಢ ಕಿರು ವಿಮಾನವೊಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಹಾಗೂ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಳಸ ಮತ್ತು ಎನ್.ಆರ್. ಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿರುವ ಈ ಲಘು ವಿಮಾನ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಕಳಸ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲಘು ವಿಮಾನ ಸಂಚರಿಸಿದೆ.ಅದರಲ್ಲೂ ಭದ್ರಾ ನದಿಯ ಹಾಸುಪಾಸಿನಲ್ಲೇ ಎರಡು ಬಾರಿ ಈ ವಿಮಾನ ಓಡಾಟ ನಡೆಸಿರುವುದು ಹಲವಾರು ಸಂಶಯಗಳಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಮಾನಗಳು ಹಾರಾಡುವ ಎತ್ತರಕ್ಕಿಂತಲೂ ತೀರಾ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಹಾರಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಜನ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಈ ನಿಗೂಢ ವಿಮಾನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದರು? ಇದರ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಕಳಸ ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸುತ್ತು ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ ಈ ವಿಮಾನ, ನಂತರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಭಾಗದತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ವಿಮಾನದ ಹಾರಾಟದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸ್ಥಳೀಯರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಈ ಹಾರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಯಾವುದಾದರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ವೇ ಕಾರ್ಯವೋ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮಂತರ ವಿಮಾನವೋ ಎಂಬುದು ಇನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಲೆನಾಡಿನಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಡಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಜನರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು, ಈ ಕಿರು ವಿಮಾನದ ಹಾರಾಟದ ಕುರಿತಾಗಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ಶಾಂತ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ಮಾತ್ರ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ಅಲೆ ಎಬ್ಬಿಸಿರುವುದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.