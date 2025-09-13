Mysore Dasara 2025 : ಭಾರತವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭೂಮಿ.. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ, ಇತರ ಧರ್ಮದ ಜನರು ಪರ್ಯಾಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಹಬ್ಬವೆಂದರೆ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಹಬ್ಬ. ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದಸರಾ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಟುಟಿಕೋರಿನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಲಶೇಖರಪಟ್ಟಣಂ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 2025 ರ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಈ ಉತ್ಸವದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ದಸರಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ, ಜಂಬೂಸವಾರಿ, ಪಂಚಿನ್ನ ಕಾವ್ಯ, ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ರೂ. 6,500 ಮೌಲ್ಯದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಸ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ದಸರಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಸ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ದಸರಾ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ಗಳು? : ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಿನ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಸ್ಗಳ ಮಾರಾಟ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ದಸರಾ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಸ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು 6,500 ರೂ.ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ದಸರಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಟಿಕೆಟ್ನ ಬೆಲೆ 3,500 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಪಂಚಿನ ಈಸ್ಟರ್ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಟಿಕೆಟ್ 1,500 ರೂ.
ಈ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೈಸೂರು ದಸರಾದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ https://mysoredasara.gov.in/ ಮೂಲಕ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
6,500 ರೂ. ಬೆಲೆಯ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಸ್ ಖರೀದಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಮೃಗಾಲಯ, ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು (ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ) ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಡ್ರೋನ್ ಶೋ, ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಿನ್ನ ಕಾವ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
https://www.mysoredasara.gov.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ.
ಅಲ್ಲಿ, ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಆಯ್ಕೆಯು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅದು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ನಂತರ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಪುಟ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪಂಜಿನ ಕವಾಯಿ ಬನ್ನಿಮಂಟಪ ಮತ್ತು ದಸರಾ 2025 ಜಂಬು ಸವಾರಿ ದರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನೀವು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ನಂತರ, ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ, ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.