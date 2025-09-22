English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 2025: ಉದ್ಘಾಟನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ದೇವಿ ದರ್ಶನ, ಗಣ್ಯರಿಂದ ನಾಡಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

Mysuru Dasara 2025: ಈ ವರ್ಷದ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗರುವ ಲೇಖಕಿ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದೇವಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಮಂಗಳಾರತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರು.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 22, 2025, 10:40 AM IST
  • ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್, ದೇವಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು
  • ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಂಪರೆಯಂತೆ ನಡೆದ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 2025: ಉದ್ಘಾಟನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ದೇವಿ ದರ್ಶನ, ಗಣ್ಯರಿಂದ ನಾಡಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ಮೈಸೂರು : ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಮಹತ್ವದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಲೇಖಕಿ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಮುನ್ನ ನಡೆಯುವ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಪರಂಪರೆಯಂತೆ ಅರ್ಚಕರು ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಿದರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಯ ಬಳಿ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಮಂಗಳಾರತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರು ಅವರಿಗೆ ಹೂವು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾದ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ತೆರಳಿದರು.

ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್, ದೇವಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಂಪರೆಯಂತೆ ನಡೆದ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಸಿಇಒ ರೂಪ ಅವರು ಗರ್ಭಗುಡಿಯಿಂದ ತಂದ ಹೂವಿನ ಹಾರವನ್ನು ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಇದರ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಕಿಯರಿಗೆ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅವರನ್ನು ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಂದ “ಅವರು ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೇ?” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರು ದೇವಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು, ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಇತರ ಗಣ್ಯರೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ದೇವಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಉತ್ಸವವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

Mysuru Dasara 2025Dasara inauguration MysuruBanu Mushtaq DasaraChamundi Hills templeChamundeshwari Darshan

Trending News