/ಮಂಡ್ಯದ ಮುತ್ತತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದುರಂತ; ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯ ರಕ್ಷಿತ್ ಶವ ಪತ್ತೆ

ಮಂಡ್ಯ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾದ ಮಳವಳ್ಳಿಯ ಮುತ್ತತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಹಾಗೂ ಕಾರು ಚಾಲಕನ ಸಾವು ಮಾಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಮುತ್ತತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ವೈದ್ಯನ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಮದ್ದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೆ.ಎಂ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೆಣಸಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮೊಮ್ಮಗ ವೈದ್ಯ ರಕ್ಷಿತ್ ಗೌಡ ಮೃತ ದುರ್ದೈವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಡಾ.ರಕ್ಷಿತ್ ಬುಧವಾರ ಮುತ್ತತ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಬಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದರು.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೆಸ್ತೂರು ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯ ರಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಬುಧವಾರ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪೋಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡು ಬೈಕ್ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಪೋನ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಫ್ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಪೋಲೀಸರು ಸಾಕಷ್ಟು ತೀವ್ರ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದರು ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಎರಡು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ವೈದ್ಯ ರಕ್ಷಿತ್ ಮೃತ ದೇಹ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯ ರಕ್ಷಿತ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಲಗೂರು ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ