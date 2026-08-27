/ಭಿಕ್ಷುಕಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ಹಣ ಪತ್ತೆ..! ಎಣಿಸಿದವರೇ ಸುಸ್ತು.. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವೇಷ್ಟು? 

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಪೂರ್ಣಯ್ಯ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷುಕಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನಗದು ಹಾಗೂ ಚಿಲ್ಲರೆ ನಾಣ್ಯಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಜ್ಜಿಯ ಬಳಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಣವೇಷ್ಟು..? ಬಹುಷಃ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ..
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಪೂರ್ಣಯ್ಯ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಾವಿತ್ರಿ ಎಂಬ ವೃದ್ಧೆ, ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಾವು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಗಳಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಚೀಲ ಹಾಗೂ ಮೂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, ಬೆಳಕು ಹಾಗೂ ನೈರ್ಮಲ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದ ಕತ್ತಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ಹಣ
ಇಂದು ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರದೆ ಇದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡು ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ಸ್ಥಳೀಯರು ಒಳಹೊಕ್ಕು ನೋಡಿದಾಗ, ವೃದ್ಧೆ ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಕೆಗೆ ಊಟ, ಉಪಹಾರ ನೀಡಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಮನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಮೂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.
20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಿಂದ ಹಣ ಎಣಿಕೆ
ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸೇರಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ತಂಡ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಹಣ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವೃದ್ಧೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಲು ಸ್ಥಳೀಯರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೃದ್ಧೆಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ, ವೈದ್ಯರಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಕೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಮನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ನಿಜವಾದ ಮಾನವೀಯತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಮಂಡ್ಯ ನಗರದಲ್ಲೂ ಮೃತಪಟ್ಟ ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಸ್ಮರಿಸಬಹುದು.