ಹಾಸನ: ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಬಾರ್'ನಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಘಟನೆಯೊಂದು ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಾರ್ನ ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ ಒಬ್ಬ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಮಾಯಕ ಸಪ್ಲೆಯರ್ಗೆ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಥಳಿಸಿ ತನ್ನ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮೆರೆದಿದ್ದಾನೆ.
ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಸಪ್ಲೆಯರ್ನನ್ನು ಧಾರವಾಡ ಮೂಲದ ಪಾಂಡು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.ಈತ ಬಿ.ಎಡ್ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹಾಸನದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೆಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.ಆದರೆ, ಇದೇ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುನೀಲ್ ಎಂಬಾತ, ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣವೊಂದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಾಂಡು ಮೇಲೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ.
ಕ್ಯಾಷಿಯರ್ ಸುನೀಲ್, ಸಪ್ಲೆಯರ್ ಪಾಂಡುಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಸೌಜನ್ಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಥಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ದಾರುಣವಾಗಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಹಾಸನ ಬಡಾವಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದು ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಪಾಂಡು ಪರೂಪದ ಭಯದಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೋ ಇದುವರೆಗೂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೂರು ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂತಹ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕಣ್ಣೀರು ತರಿಸಿದೆ.