/ಮೇಲುಕೋಟೆ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹುಂಡಿ ಕಳವು ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್..!

ಮಂಡ್ಯ: ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ಶ್ರೀ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇಗುಲದ ಹುಂಡಿ ಕಳವು ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಭಾರಿ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನೆನ್ನೆ ನಡೆದ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ ವೇಳೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣದ ಬೃಹತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು, ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಹುಂಡಿ ಹಣದ ಲೂಟಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದೇವಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಉತ್ಸವ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೆನ್ನೆ ನಡೆದ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ ವೇಳೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 17 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ! ಆದರೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಇದೇ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ವೈರಮುಡಿ ಉತ್ಸವ' ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಅಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 11 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹಾಗೂ ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಕೇವಲ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿಲ್ಲದ ಈ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ 6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಭಾರಿ ಹಣದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಹುಂಡಿ ಕಳ್ಳತನದ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡಿದೆ.
ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯದ ವೇಳೆ ಹುಂಡಿಯೊಳಗೆ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮೇಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಹುಂಡಿಯೊಳಗೆ ಕಡ್ಡಿ ಹಾಕಿ ಹಣದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ ಕದಿಯಲು ಈ ಮೇಣ ಹಾಗೂ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ದೇಗುಲದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಈ ನಿರಂತರ ಹುಂಡಿ ಕಳ್ಳತನದ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ನೇರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದೆ.
ಆರು ಜನರ ಅಮಾನತು; ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಚುರುಕಾದ ತನಿಖೆ
ದೇಗುಲದ ಇಒ (ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ) ಶೀಲಾ ಅವರು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ಹುಂಡಿ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೇವಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲುಕೋಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣದ ಗಂಭೀರತೆ ಆಧರಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ದೇಗುಲದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 6 ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಹೊರಹಾಕಿರುವ ಆಡಿಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ವರದಿಯು ತನಿಖೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ. ದೇವರಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಹುಂಡಿ ಹಣ ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವ ದೋಷಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡದೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು, ಮೇಲುಕೋಟೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.