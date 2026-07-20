Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Mysuru
  • /ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತರಕಾರಿ ರಾಜನ ಆರ್ಭಟ: ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದು ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ!

ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 'ತರಕಾರಿ ರಾಜ'ನ ಆರ್ಭಟ: ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದು ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ!

ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸಾಗುವ ತರಕಾರಿ ಹೊತ್ತ ವಾಹನಗಳನ್ನೇ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾದಿ ತಡೆಯುವ ಈ ಆನೆ, ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jul 20, 2026, 02:59 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 03:00 PM IST
ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 'ತರಕಾರಿ ರಾಜ'ನ ಆರ್ಭಟ: ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದು ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ!
Source: Bureau

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Prajwal Revanna-Chennamma: ಪೆರೋಲ್‌ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಅಜ್ಜಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ರೇವಣ್ಣ! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
HD Devegowda27 min ago
2
Sasikala32 min ago
3
Haveri fraud case36 min ago
4
Bangalore Power Disruption1 hr ago
5
Lamine Yamal1 hr ago