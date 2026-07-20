/ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತರಕಾರಿ ರಾಜನ ಆರ್ಭಟ: ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದು ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ!

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದ ಕಾಡಾನೆಯೊಂದು ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟೀವ್ ಆಗಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದು ವಾಹನ ಸವಾರರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಂಡೀಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 'ತರಕಾರಿ ರಾಜ' ಎಂದೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಕಾಡಾನೆ, ಬಂಡೀಪುರ-ಕೆಕ್ಕನಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಆಹಾರ ಅರಸಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದೆ.
ತರಕಾರಿ ವಾಹನಗಳೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್:
ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸಾಗುವ ತರಕಾರಿ ಹೊತ್ತ ವಾಹನಗಳನ್ನೇ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾದಿ ತಡೆಯುವ ಈ ಆನೆ, ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ತರಕಾರಿ ಲಾರಿ ಹಾಗೂ ಟೆಂಪೋಗಳನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಈ 'ತರಕಾರಿ ರಾಜ'ನ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ.
ಆಹಾರ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಿಡದೆ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕಾರುಗಳ ಒಳಗಡೆಯೂ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಜೀವವನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕೂರುವಂತಾಗಿದೆ. ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವ ಆನೆಯಿಂದಾಗಿ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.
ಆನೆ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ವಾಹನ ಸವಾರರ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. 'ತರಕಾರಿ ರಾಜ'ನ ನಿರಂತರ ಉಪಟಳದಿಂದ ರೋಸಿ ಹೋಗಿರುವ ಸವಾರರು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಆನೆಯನ್ನು ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಅಟ್ಟಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.