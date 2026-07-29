/ಬರದ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿದ್ದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಿದೆ-ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರದ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿದ್ದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಿದೆ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ಡಾ. ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
"ನಾವು ನಮ್ಮ ಬರ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಕನಕಪುರದಿಂದಲೇ ಆರಂಭಿಸಿದೆವು. ಈ ಹಿಂದೆ ಕನಕಪುರವನ್ನು 'ಜಂಗಲ್' ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಬಹುಶಃ ಇದಕ್ಕೇ ಅವರನ್ನು 'ಕನಕಪುರ ಬಂಡೆ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೋ ಏನೋ! ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಂಧೆ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ," ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.
ಮುಂದುವರಿದು ಕಾವೇರಿ ನೀರು ವಿವಾದದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ನಾವು ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಕೇವಲ 10 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಷ್ಟೇ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಡೆಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಭಾಗದ ರೈತರು ಕುಡಿಯಲು ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಗೆ ಇದೇ ನೀರನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಮೂರುವರೆ ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಬರೆದು ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಗಂಭೀರತೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಡಾ. ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ ಅವರು, "ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಯತೀಂದ್ರಗೆ 5% ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಹ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅನುಭವದ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ?" ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು. ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹೂ-ಹಣ್ಣು, ಪೂಜೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಾವೇ ಪುರೋಹಿತರ ಜೊತೆ ಪೂಜೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದರು.
ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕೀಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೇಳಿಕೆಯು ಕೇವಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅನುಕಂಪ ಗಿಟ್ಟಿಸುವ ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಗಿಮಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ."ಅಯ್ಯೋ! ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈ ಹಿಂದೆ 2013ರಲ್ಲೇ ಕೊನೆಯ ಚುನಾವಣೆ ಎಂದು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಾದಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅವರ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಸಂಶಯವಿದೆ," ಎಂದು ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.
ಮುಂದುವರಿದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಿಮಿಕ್. ಇದು ಜನರಿಂದ ಅನುಕಂಪ ಗಿಟ್ಟಿಸಲು ಆಡುತ್ತಿರುವ ಮಾತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಇದು ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಚುನಾವಣೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುವುದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಅವರ ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ," ಎಂದು ಹರಿಹಾಯ್ದರು.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಹೇಳುವ ಮಾತಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾಡುವ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಹಿಂದಿನ ನಡೆಗಳೇ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿವೆ ಎಂದು ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.