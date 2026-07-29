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ಬರದ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿದ್ದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಿದೆ-ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

ನಾವು ನಮ್ಮ ಬರ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಕನಕಪುರದಿಂದಲೇ ಆರಂಭಿಸಿದೆವು. ಈ ಹಿಂದೆ ಕನಕಪುರವನ್ನು 'ಜಂಗಲ್' ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jul 29, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 05:40 PM IST
ಬರದ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿದ್ದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಿದೆ-ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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