/ಸಾಲಬಾಧೆಗೆ ರೈತ ದಂಪತಿ ಬಲಿ: ಮಂಡ್ಯದ ನೊಂದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿ ನೆರವಾದ ನಟ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್!

ಮಂಡ್ಯ: ಸಾಲಬಾಧೆ ತಾಳಲಾರದೆ ರೈತ ದಂಪತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ.ಹಟ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಮೃತ ಕುಟುಂಬದ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ನಟ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಮೀಸೆ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ (58) ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ನಾಗಮ್ಮ (55) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ನಟ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಬಿ.ಹಟ್ನ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ಆಗಮಿಸಿ, ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಅವರು, ನೊಂದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್, 'ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನೋವು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಲೀಲಾವತಿ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆ ವಿರಹ ಮತ್ತು ನೋವನ್ನು ನಾನು ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ಎಂಥದ್ದೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ. ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಅನಾಥವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡಿ," ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯ ಕುರಿತು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, 'ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಧೈರ್ಯಗೆಡದೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಬದುಕಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಎಂದು ರೈತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬದ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸುವ ಮೂಲಕ ನಟ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಈ ಕಾರ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.