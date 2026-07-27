/ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಂಗಾಲಾದ ರೈತರು

ಮಂಡ್ಯ: ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂದು ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಆತಂಕಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಗೂ ಮದ್ದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೆ.ಎಂ.ದೊಡ್ಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲದ ಮಟ್ಟ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆದಿದ್ದ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಶಾಖಾ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯದ ಪರಿಣಾಮ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆ ಒಣಗಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ನಂಬಿದ ರೈತರಿಗೆ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ
ಈ ಭಾಗದ ಬಹುತೇಕ ರೈತರು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗೆ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರುಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಂತರ್ಜಲದ ಮಟ್ಟ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿದಿರುವುದರಿಂದ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನೀರು ಸಿಗದೆ ಕಬ್ಬು ಒಣಗುತ್ತಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ ರೈತರು ಇದೀಗ ಕೈಕಟ್ಟಿ ನೋಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ
ಮಳವಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೆ.ಎಂ.ದೊಡ್ಡಿ ಭಾಗದ ಹೆಬ್ಬಕವಾಡಿ, ತರುಗನೂರು, ನಿಡಘಟ್ಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಶಾಖಾ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯದ ಕಾರಣ ಅಂತರ್ಜಲ ಮರುಪೂರಣವಾಗದೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀರು ಎತ್ತಲಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿವೆ.
ಮಳೆಯೂ ಕೈಕೊಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟ
ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯದಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆ ಒಣಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವೆಡೆ ಕಬ್ಬಿನ ಎಲೆಗಳು ಒಣಗಿ, ಬೆಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿದೆ.
ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ
ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಗೊಬ್ಬರ, ಕೂಲಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ರೈತರು ಬೆಳೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಭಾರೀ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೈತರ ಮನವಿ
ತಕ್ಷಣವೇ ಶಾಖಾ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ರೈತರು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು, ಅಂತರ್ಜಲ ಮರುಪೂರಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತರು ಹೇಳುವಂತೆ, ನೀರು ಹರಿಯದ ಕಾರಣ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ಬತ್ತುತ್ತಿವೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮಳೆಯೂ ಕೈಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಣಗುವ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಈ ಭಾಗದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗುವ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: