ಹಾಸನ : ದಾಂಪತ್ಯ ಎಂದರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದವರು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್.ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಮತ್ತು ಚನ್ನಮ್ಮ ದಂಪತಿ. ಇವರ ಸುದೀರ್ಘ 72 ವರ್ಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಚನ್ನಮ್ಮ ಸಾವಿನಿಂದ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತೆಯಂತಿದ್ದ ಪತ್ನಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ದೇವೇಗೌಡರು ಒಬ್ಬೊಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಾ ಮನೆಗೆ ಬಂದವರ ಉಪಚಾರ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಸಹೃದಯಿ ಆಗಿದ್ದ ಚನ್ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಜರಾಮರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದ ಚನ್ನಮ್ಮನವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಸೋಮವಾರ ಗೌಡರ ಹುಟ್ಟೂರು ಹರದನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ದಿನವಾಗಿದ್ದು ಹಾಲು ತುಪ್ಪ ಬಿಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ದೊಡ್ಡಗೌಡರ ಕುಟುಂಬ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವೇ ಸೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಿತು. ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ, ರೇವಣ್ಣ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ರಮೇಶ್, ಅನಸೂಯ, ಶೈಲಜಾ ಮತ್ತು ಸೊಸೆಯಂದಿರು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಂದು ಬಳಗ, ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಕೆಲ ಶಾಸಕರು, ನಾಯಕರು, ಮುಖಂಡರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
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ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಕಳೆದ ಒಂದುವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನಮನವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ದ್ವೇಷದಿಂದ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಘಾಸಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು, ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ನಡೆದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಅದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯುವವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದುವರೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಯೇ ಕಾರಣ. ಅವರು ಅಂದಿನಿಂದಲೇ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅವರ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವಾಗ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತೀಯ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ನನ್ನ ಯಾವಾಗ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೀಯ ಎಂದಿದ್ದರು. ಅದು ಇವತ್ತು ನನಗೆ ನೋವಿದೆ ಅಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ಇವತ್ತು ಇಂಥ ದಿನಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬೇಕಾಯಿತು. ಇನ್ನೂ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು ಈ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ದೇವರು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಲೆಬಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಚನ್ನಮ್ಮನವರ ಮೂರನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಚನ್ನಮ್ಮನವರ ಸಾವಿಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಘಟನೆಯೂ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.