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ಚನ್ನಮ್ಮ ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿರುತ್ತಿದ್ದರು, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಆ ಘಟನೆಯೇ ಕಾರಣ : ಹೆಚ್‌ಡಿಕೆ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ

ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್.ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಂತರದ ಮೂರನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಹಾಲು ತುಪ್ಪ ಬಿಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹರದನಹಳ್ಳಿಯ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಹೆಚ್.ಡಿ‌ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಚನ್ನಮ್ಮನವರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ...

Written ByKrishna N K
Published: Jul 22, 2026, 05:23 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 05:23 PM IST
ಚನ್ನಮ್ಮ ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿರುತ್ತಿದ್ದರು, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಆ ಘಟನೆಯೇ ಕಾರಣ : ಹೆಚ್‌ಡಿಕೆ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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