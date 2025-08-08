English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಡಿತರ ದಾಸ್ತಾನು: 7 ಟನ್ ಅಕ್ಕಿ, ರಾಗಿ ವಶ

Illegal Ration: ಆಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಡಿತರ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಗೋದಾಮಿನ ಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ, ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ, ರಾಗಿ ವಶ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Aug 8, 2025, 11:03 AM IST
  • ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ, ರಾಗಿಯನ್ನು ಆಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು
  • ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಡಿತರ ದಾಸ್ತಾನು: 7 ಟನ್ ಅಕ್ಕಿ, ರಾಗಿ ವಶ

Ration: ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ದಾಸ್ತಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಗೋಡೌನ್ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ 7 ಟನ್ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ರಾಗಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಘಟನೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯ ಏಜಸ್, ಅನಿಸ್, ರಾಮು ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮೂವರು ಪಟ್ಟಣದ ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಡೌನ್ ವೊಂದನ್ನು  ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು‌. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ದೇಗುಲ ಸ್ಪೋಟಿಸಲು ನಡೆದಿತ್ತು ಉಗ್ರರ ಸಂಚು!

ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಡಿತರ ಶೇಖರಣೆ ಬಗೆಗಿನ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ 142 ಮೂಟೆ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು 10 ಮೂಟೆ ರಾಗಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಪ್ರವಾಹದ ನಡುವೆಯೇ ಶಾಲೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ: ರಾವಣಕಿಯ ಮಕ್ಕಳ ದುರ್ಭಾಗ್ಯ  

ಈ ಸಂಬಂಧ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Illegal ration storageillegal ration stockFood departmentwarehouseration

