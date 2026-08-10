/ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಪಟಗಳ ಕಲರವ; ಆಷಾಢದ ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿಗೆ ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ತಾರ!

ಮಂಡ್ಯ: ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿ, ಮೋಡ ಮುಸುಕಿದ ಬಾನಂಗಳ, ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಗೆ ತೇಲಾಡುವ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಗಾಳಿಪಟಗಳು… ಇಂತಹ ಮನಮೋಹಕ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಮಂಡ್ಯದ ಮದ್ದೂರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಜಾನಪದ ಸೊಗಡಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅದ್ದೂರಿ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮದ್ದೂರಿನ ದಂಡಿನಮಾರಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಭಾರತ್ ವಿಕಾಸ್ ಪರಿಷತ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಷಾಢದ ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಾನಂಗಳಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ ನೂರಾರು ಗಾಳಿಪಟಗಳು ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದವು. ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣ, ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಆಕಾರಗಳ ಗಾಳಿಪಟಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಮನಮೋಹಕವಾಗಿತ್ತು.
ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಗಾಳಿಪಟಗಳ ಚಿತ್ತಾರ
ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಜನರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದಲೇ ದಂಡಿನಮಾರಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ಗಾಳಿಪಟಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.
ಕೆಲವರು ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸದ ಗಾಳಿಪಟಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ವಿಭಿನ್ನ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗಾಳಿಪಟಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಗಾಳಿಪಟಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ತಯಾರಿಸಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಂದಿರುವುದು ಮಕ್ಕಳ ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.
ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಹಾರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗಾಳಿಪಟಗಳು ನೋಡುಗರನ್ನು ತಮ್ಮತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಗಾಳಿಯ ವೇಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗಾಳಿಪಟದ ದಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಯುವಕರ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಹದ್ದು, ಚಿಟ್ಟೆ, ಹುಲಿ… ವಿಶೇಷ ಗಾಳಿಪಟಗಳು
ಈ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾಳಿಪಟಗಳಿಗಿಂತ ವಿಶೇಷ ವಿನ್ಯಾಸದ ಗಾಳಿಪಟಗಳು ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ಹದ್ದು, ಚಿಟ್ಟೆ, ಹುಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಗಾಳಿಪಟಗಳು ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡಿದವು.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಹಾಗೂ ಡಿಬಾಸ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಗಾಳಿಪಟಗಳು ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದವು. ವಿಭಿನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಹಾಗೂ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಈ ಗಾಳಿಪಟಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು.
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ
ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಟಿವಿ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಗಾಳಿಪಟ ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಲಾತ್ಮಕತೆ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಹಾಗೂ ಕೈಚಳಕವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು, ವೇಗ ಹಾಗೂ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಆಟವಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಡನಾಟವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ರೀಡೆಗಳತ್ತ ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಆಯೋಜಕರು ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಖಂಡ ತಗ್ಗಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರು ಅವರಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ
ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮುಖಂಡ ತಗ್ಗಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರು ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಟಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆ ಇಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಹಿಂದೆ ನವಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಗಾಳಿಪಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಸುವುದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬದವರು, ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳು ಇಂದಿಗೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪೂರ್ವಿಕರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಯುವಜನರು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ಇಂದಿನ ಯುವಜನರು ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯನ್ನೂ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಗ್ಗಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಕ್ರೀಡೆಗಳು, ಆಚರಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಂಪರೆಗಳು ನಮ್ಮ ನೆಲದೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಜನರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಮದ್ದೂರಿನ ದಂಡಿನಮಾರಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವವು ಕೇವಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆಷಾಢದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡಿದ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಗಾಳಿಪಟಗಳು ಮದ್ದೂರಿನ ಆಕಾಶವನ್ನೇ ಚಿತ್ತಾರದಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದವು.
ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗಾಳಿಪಟಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಹಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಯುವಕರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾ ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು.
ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ
ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಬಳಿಕ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಜೇತರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ ಆಯೋಜಕರು, ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಆಷಾಢದ ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿಯ ನಡುವೆ ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವವು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸಂಭ್ರಮ ಮೂಡಿಸಿತು. ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡಿದ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಗಾಳಿಪಟಗಳು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರದೆ, ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ದೇಶಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸುವ ಸೇತುವೆಯಾದವು.
ಆಧುನಿಕತೆಯ ಭರಾಟೆಯ ನಡುವೆಯೂ ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮದ್ದೂರಿನ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವ ಸಾರಿತು.