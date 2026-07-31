Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Mysuru
  • /ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತೀರಾ.. ಅವರಂತೆ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡಬೇಡಿ!

ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತೀರಾ.. ಅವರಂತೆ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡಬೇಡಿ!

Cauvery Water Dispute : ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಗುರು ಎಸ್. ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಎನ್ನುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅವರಂತೆ ಧೈರ್ಯ ತೋರಿ, ಕಾವೇರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರಿವಾಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವುದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

Written ByKrishna N K
Published: Jul 31, 2026, 03:08 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 03:08 PM IST
ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತೀರಾ.. ಅವರಂತೆ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡಬೇಡಿ!

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಜನರಲ್ ಕಚೇರಿ, ನ್ಯೂಸೌತ್ ವೇಲ್ಸ್ ವಿವಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ
2
3
4
5