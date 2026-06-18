Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Mysuru
  • /ಸಕ್ಕರೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಖಾಕಿ ಭರ್ಜರಿ ಬೇಟೆ : 111 ಕೆಜಿ ಗಾಂಜಾ ಜಪ್ತಿ

ಸಕ್ಕರೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಖಾಕಿ ಭರ್ಜರಿ ಬೇಟೆ : 111 ಕೆಜಿ ಗಾಂಜಾ ಜಪ್ತಿ

ಸಕ್ಕರೆನಾಡು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಜಾಲದ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ತಡರಾತ್ರಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಡಿಶಾದಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 111 ಕೆಜಿ ಗಾಂಜಾವನ್ನು ಕೆಸ್ತೂರು ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ವಿ.ಜೆ. ಶೋಭಾರಾಣಿ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಸವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Jun 18, 2026, 12:12 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 12:12 PM IST
ಸಕ್ಕರೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಖಾಕಿ ಭರ್ಜರಿ ಬೇಟೆ : 111 ಕೆಜಿ ಗಾಂಜಾ ಜಪ್ತಿ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಸಕ್ಕರೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಖಾಕಿ ಭರ್ಜರಿ ಬೇಟೆ : 111 ಕೆಜಿ ಗಾಂಜಾ ಜಪ್ತಿ
Ganja Seize7 min ago
2
tumkur News27 min ago
3
Roopika wedding1 hr ago
4
Haliyala rowdy1 hr ago
5
Mysuru power cut1 hr ago