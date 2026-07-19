/40 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣ... ₹7 ಕೋಟಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇವಾಲಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ?

ಮಂಡ್ಯ: ಭಕ್ತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆತಿರುವ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೇಲುಕೋಟೆ ಶ್ರೀ ಚೆಲುವನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ದಾಖಲೆಯೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. 2025-26ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯವು ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ₹7.03 ಕೋಟಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮೇಲುಕೋಟೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ದೇವಾಲಯದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹುಂಡಿ ಕಾಣಿಕೆ, ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳು, ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನ, ಪ್ರೀ-ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್, ಪ್ರಸಾದ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ದಾಖಲೆಯ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾದ ಆದಾಯ
ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ದೇವಾಲಯದ ಆದಾಯ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದ ಆದಾಯ ಇದೀಗ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ.
* 2020-21: ₹2.29 ಕೋಟಿ
* 2021-22: ₹2.60 ಕೋಟಿ
* 2022-23: ₹3.34 ಕೋಟಿ
* 2023-24: ₹3.94 ಕೋಟಿ
* 2024-25: ₹3.57 ಕೋಟಿ
* 2025-26: ₹7.03 ಕೋಟಿ (ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ)
ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಆದಾಯ ಬಹುತೇಕ ದ್ವಿಗುಣವಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ?
2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಆದಾಯ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
* ಹುಂಡಿ ಕಾಣಿಕೆ: ₹2.14 ಕೋಟಿ
* ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳು: ₹1.99 ಕೋಟಿ
* ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಶುಲ್ಕ: ₹1.60 ಕೋಟಿ
* ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನ: ₹30.40 ಲಕ್ಷ
* ತಸ್ತೀಕ್ ಸಂಗ್ರಹ: ₹24.31 ಲಕ್ಷ
* ನಗದು ಕಾಣಿಕೆ: ₹13.51 ಲಕ್ಷ
* ಇತರೆ ಮೂಲಗಳು: ₹13.77 ಲಕ್ಷ
* ಸೀರೆ-ಪಂಚೆ ಮಾರಾಟ: ₹11.80 ಲಕ್ಷ
* ಇ-ಹುಂಡಿ: ₹9.52 ಲಕ್ಷ
* ಮನಿ ಆರ್ಡರ್/ಡಿಡಿ ಕಾಣಿಕೆ: ₹6.24 ಲಕ್ಷ
* ಪ್ರಸಾದ ಮಾರಾಟ: ₹3.30 ಲಕ್ಷ
ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಗಳಿಂದ ₹7.03 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರೀ-ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ನಿಂದಲೇ ₹1.60 ಕೋಟಿ
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲುಕೋಟೆ ಪ್ರೀ-ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಅಕ್ಕ-ತಂಗಿ ಕೊಳ, ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಪುರಾತನ ಮಂಟಪಗಳು ಹಾಗೂ ಧನುಷ್ಕೋಟಿಯಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು ಹೊಸ ಜೋಡಿಗಳ ಮೆಚ್ಚಿನ ತಾಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಅನೇಕ ಜೋಡಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹1.60 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಈ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ
ಮೇಲುಕೋಟೆ ಶ್ರೀ ಚೆಲುವನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯವು ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹುಂಡಿ ಕಾಣಿಕೆ, ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನದ ಆದಾಯದಲ್ಲೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
₹40 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳ ಖಜಾನೆ
ಆದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮೇಲುಕೋಟೆ ಶ್ರೀ ಚೆಲುವನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ದಶಕಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ದಾನಿಗಳು ಸಮರ್ಪಿಸಿರುವ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ವಜ್ರ ಮತ್ತು ವೈಡೂರ್ಯ ಆಭರಣಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹40 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಮೈಸೂರು ಅರಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾದ ಅಮೂಲ್ಯ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆಭರಣಗಳು ಇಂದಿಗೂ ದೇವಾಲಯದ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇವು ದೇವಾಲಯದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದವರೆಗೆ
ಒಂದೆಡೆ ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತಿ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆ—ಈ ಎರಡರ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಮೇಲುಕೋಟೆ ಇಂದು ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ದಾಖಲೆಯ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.