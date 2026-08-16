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  • /ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿರ್ತೀನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಜೆಡಿಎಸ್‌ಗೆ ಸೇರ್ತಾರಾ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶಾಸಕ!?

ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿರ್ತೀನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಜೆಡಿಎಸ್‌ಗೆ ಸೇರ್ತಾರಾ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶಾಸಕ!?

ನನಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಮನಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆಸೆಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅದೆನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಆಸೆ ಪಡುತ್ತೇನೆಯೋ ಅದು ನನಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೈತಪ್ಪಿದ್ದನ್ನು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದರು.

Written ByManjunath Naragund
Published: Aug 16, 2026, 06:33 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 06:33 PM IST
ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿರ್ತೀನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಜೆಡಿಎಸ್‌ಗೆ ಸೇರ್ತಾರಾ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶಾಸಕ!?

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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