ಮಂಡ್ಯ (ಅರಕೆರೆ): ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಹಾಗೂ ಚೆಸ್ಕಾಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಬಂಡಿಸಿದ್ದೇಗೌಡ ಅವರು, ತಮಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ಸಿಗದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣೀರಿಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಬೇಸರವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಅರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ತಾಯಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಭಾವುಕರಾಗಿ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಇದೀಗ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿವೆ.
ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕರು, "ನನಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಮನಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆಸೆಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅದೆನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಆಸೆ ಪಡುತ್ತೇನೆಯೋ ಅದು ನನಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೈತಪ್ಪಿದ್ದನ್ನು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪಕ್ಷಾಂತರದ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ ಅವರು, "ಈ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಒಂದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮೂಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೇನೆ? ಏನಾಗುತ್ತೇನೋ ನನಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ" ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೆಡಿಎಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಬಂಡಿಸಿದ್ದೇಗೌಡ ಅವರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಆಸೆಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ತಮಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಸಮಾಧಾನ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ತಂದೆಯ ಮೂಲ ಪಕ್ಷವಾದ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮರಳುವ ಇಂಗಿತವನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದ್ದು, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶಾಸಕರ ಈ ನಡೆ ‘ಕೈ’ ಪಡೆಗೆ ಆತಂಕ ತಂದಿಟ್ಟಿದೆ.