/ಮೈಸೂರು - ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ನ್ಯೂಸ್ : ರೈಲುಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ

ಮೈಸೂರು: ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೈಸೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ರೈಲುಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಇದೀಗ ನಡೆದಿದೆ.
ಒಂದೆಡೆ ದೆಹಲಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೀಟ್ಗಳ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದತ್ತ ಸಂಚರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ರೈಲುಗಳ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆಗಮನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರೆ ರೈಲು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬೋಗಿ:
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ದೆಹಲಿಯ ಹಜರತ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ಹಜರತ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ಗೆ ತೆರಳುವ ಜನಪ್ರಿಯ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 12649 ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೋಗಿಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಂದು ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ಹೊರಡಲಿರುವ ರೈಲಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೈಲಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಹಬ್ಬ, ರಜೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಮಾರ್ಗದ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಇನ್ನು ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ರೈಲುಗಳ ಜೋಲಾರ್ಪೇಟೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆಗಮನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆ 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಕಾವೇರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16021 ಚೆನ್ನೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ನಿಂದ ಅಶೋಕಪುರಂ ಕಡೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೈಲು ಜೋಲಾರ್ಪೇಟೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಳೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಿಂತ 10 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾವೇರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಜೋಲಾರ್ಪೇಟೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 12:45ಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ನಂತರ 12:50ಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರಿಂದ ಹೊಸ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ರೈಲು ರಾತ್ರಿ 12:35ಕ್ಕೆ ಜೋಲಾರ್ಪೇಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ, 12:40ಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕನಿಷ್ಠ 10 ನಿಮಿಷಗಳಷ್ಟು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ರೈಲಿನ ಹಳೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ರೈಲು ತಪ್ಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ತಿರುಪತಿ-ಚಾಮರಾಜನಗರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಗೂ ಹೊಸ ಸಮಯ: ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ರೈಲಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16220 ತಿರುಪತಿ-ಚಾಮರಾಜನಗರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನ ಜೋಲಾರ್ಪೇಟೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಕೂಡ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೈಲು ಈ ಹಿಂದೆ ಜೋಲಾರ್ಪೇಟೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 1:08ಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೊಸ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರಿಂದ ರೈಲು ರಾತ್ರಿ 12:58ಕ್ಕೆ ಜೋಲಾರ್ಪೇಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ. ನಂತರ ಕೇವಲ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ 1:00 ಗಂಟೆಗೆ ಜೋಲಾರ್ಪೇಟೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರು ಕೂಡ ಹೊಸ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಂತರವೇ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತೆರಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲು ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಳೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಕಾವೇರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ತಿರುಪತಿ-ಚಾಮರಾಜನಗರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಗಳ ಜೋಲಾರ್ಪೇಟೆ ಸಮಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರಿಂದ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬೋಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮೈಸೂರು-ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಚೆನ್ನೈ, ತಿರುಪತಿ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡು ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಜೋಲಾರ್ಪೇಟೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜೋಲಾರ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲು ಬದಲಾಯಿಸುವವರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿಸುವವರು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕರೆತರಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತೆರಳುವವರು ಹೊಸ ಸಮಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದರೂ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೈಲು ತಪ್ಪಿದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಹೊಸ ಟೈಮ್ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರಿಂದ ಕಾವೇರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ತಿರುಪತಿ-ಚಾಮರಾಜನಗರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಗಳ ಜೋಲಾರ್ಪೇಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ—ಈ ಎರಡೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿವೆ. ನೀವು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಈ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹಳೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗದೆ ಹೊಸ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಿ. ರೈಲು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೊರಟರೂ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ.