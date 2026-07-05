/ಮೈಸೂರಿನ ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕರೆಂಟ್‌ ಕಟ್‌: ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾನೂ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ ಮಾಡಿ

ಮೈಸೂರು: ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ. ಭೂಗತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 5ರಿಂದ ಜುಲೈ 7ರವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಡರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಗತ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಇಲಾಖೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಜುಲೈ 5 – ಕೋರ್ಟ್ ಫೀಡರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ: ಗೀತಾ ರಸ್ತೆ, ದೇವಪಾರ್ಥಿವ ರಸ್ತೆ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ವೃತ್ತ, ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಜುಲೈ 6 – ಕನಕಗಿರಿ ಫೀಡರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ: ಕನಕಗಿರಿ, ಸುಯೇಜ್ ಫಾರಂ ರಸ್ತೆ, ಆಟೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆ, ಭೈರವೇಶ್ವರ ನಗರ, ದತ್ತನಗರ, ಮುನೇಶ್ವರನಗರ ಹಾಗೂ ಗುಂಡುರಾವ್ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ.
ಜುಲೈ 7 – ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಫೀಡರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ: ಲಾರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟದ ಪಾದ, ಜಾಕಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್, ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ, ತಾವರೆಕಟ್ಟೆ, ದೇವಿಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸ ಹೋಟೆಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದ ತೊಂದರೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ನೀರಿನ ಸಂಪ್ಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಲಂಬಿತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಇಲಾಖೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಗತ್ಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಒಳಿತು.