/ಮಂಡ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರೀತಿ: ಗಾನಕೋಗಿಲೆ ವಯಸ್ಸಿನಷ್ಟೇ ಗಿಡ ನೆಡಲು ಹೊರಟ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ರಮೇಶ್!

ಮಂಡ್ಯ: ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಾನಕೋಗಿಲೆ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದ ದಿ. ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅಮ್ಮನವರ ನಿಧನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ನೆನಪನ್ನು ಸದಾ ಹಸಿರಾಗಿಡಲು ಮಂಡ್ಯದ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಜಾನಕಿ ಅಮ್ಮನವರ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ, ಅವರನ್ನು ಪರಿಸರದಲ್ಲೇ ಕಾಣುವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾಗದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕರಿಘಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅಮ್ಮನವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ರಮೇಶ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.ಗಾನಕೋಗಿಲೆ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅಮ್ಮನವರ ಅಪ್ಪಟ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಮೇಶ್, ಜಾನಕಮ್ಮನವರ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕರಿಘಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು, ಪೋಷಿಸಿ ಬೆಳೆಸಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಗಾನಸರಸ್ವತಿಯ ನೆನಪು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಅಮರವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ 'ಅಪ್ಪು ಉದ್ಯಾನವನ':
ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ದಿ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ (ಅಪ್ಪು) ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದೇ ಕರಿಘಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ 46 ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ 'ಅಪ್ಪು ಉದ್ಯಾನವನ' ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜಾನಕಮ್ಮನವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲೂ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಗಾನಕೋಗಿಲೆಯನ್ನು ಸದಾ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅಮರರನ್ನಾಗಿಸಲು ಹೊರಟಿರುವ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ರಮೇಶ್ ಅವರ ಈ ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಜಾನಕಮ್ಮನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.