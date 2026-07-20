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ಮಂಡ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರೀತಿ: ಗಾನಕೋಗಿಲೆ ವಯಸ್ಸಿನಷ್ಟೇ ಗಿಡ ನೆಡಲು ಹೊರಟ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ರಮೇಶ್!

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಜಾನಕಿ ಅಮ್ಮನವರ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ, ಅವರನ್ನು ಪರಿಸರದಲ್ಲೇ ಕಾಣುವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jul 20, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 04:11 PM IST
ಮಂಡ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರೀತಿ: ಗಾನಕೋಗಿಲೆ ವಯಸ್ಸಿನಷ್ಟೇ ಗಿಡ ನೆಡಲು ಹೊರಟ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ರಮೇಶ್!
Source: Bureau

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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